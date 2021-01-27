台南白河前小隊長涉洩密 檢調二次行動 揪出律師也涉案
台南市警局市刑大李姓小隊長去年8月間在白河分局偵查隊任內涉嫌將偵辦中案件相關訊息洩漏給案件被告，檢方以50萬元交保候傳，昨天二度行動，發現李另涉一起洩密案，他在一執業律師教唆下洩漏其承辦案件，現仍由檢方偵查的案件，傳喚李及律師等人到案，李再以10萬元交保，律師則以50萬元交保候傳。檢方表示，全案仍深入追查中。
檢調調查，檢察官彭盛智偵辦白河分局偵查隊前李姓小隊長，現已調任台南市警察局市刑警大隊洩密案件，發現一名執業律師教唆該小隊長去年4月間，洩漏由自己承辦，現仍在台南地檢署偵查中的案件資料。
檢方昨天指揮調查局台南市調處及台南市警局政風室持搜索票，針對李的辦公處所、律師事務所等4處執行搜索，並傳喚李、律師等共計6名被告與證人到案。
檢察官訊問後，認李涉有刑法第132條的洩密罪嫌重大，惟無聲請羈押的必要，諭知10萬元具保後請回，另律師因涉及教唆洩密罪嫌重大，惟無聲請羈押的必要，諭知50萬元具保後請回。
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