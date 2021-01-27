快訊

評／立足審判之外的法官倫理？從司法風紀案談操守的悖論

列車長收到隔離通知？ 台鐵5點聲明證實了

台南白河前小隊長涉洩密 檢調二次行動 揪出律師也涉案

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市警局市刑大李姓小隊長去年8月間在白河分局偵查隊任內涉嫌將偵辦中案件相關訊息洩漏給案件被告，檢方以50萬元交保候傳，昨天二度行動，發現李另涉一起洩密案，他在一執業律師教唆下洩漏其承辦案件，現仍由檢方偵查的案件，傳喚李及律師等人到案，李再以10萬元交保，律師則以50萬元交保候傳。檢方表示，全案仍深入追查中。

檢調調查，檢察官彭盛智偵辦白河分局偵查隊前李姓小隊長，現已調任台南市警察局市刑警大隊洩密案件，發現一名執業律師教唆該小隊長去年4月間，洩漏由自己承辦，現仍在台南地檢署偵查中的案件資料。

檢方昨天指揮調查局台南市調處及台南市警局政風室持搜索票，針對李的辦公處所、律師事務所等4處執行搜索，並傳喚李、律師等共計6名被告與證人到案。

檢察官訊問後，認李涉有刑法第132條的洩密罪嫌重大，惟無聲請羈押的必要，諭知10萬元具保後請回，另律師因涉及教唆洩密罪嫌重大，惟無聲請羈押的必要，諭知50萬元具保後請回。

台南檢調昨天二度對台南市刑大李姓小隊長洩密案行動，發現他另涉一起洩密案，訊後，他及律師分別以10萬、50萬元交保。報系資料照
台南檢調昨天二度對台南市刑大李姓小隊長洩密案行動，發現他另涉一起洩密案，訊後，他及律師分別以10萬、50萬元交保。報系資料照

律師 白河

延伸閱讀

台南白河分局前小隊長涉洩密 檢調今天再次行動追查

「最有味道」竊案！台南白河警為農民找回28包失竊肥料

台南白河警加強超速取締 這幾條路列重點

奉獻警界35載獲警察獎章4枚、記功80餘次 台南白河屆退警敬業傳佳話

相關新聞

少女被虐殺焚屍 22年沉冤昭雪

桃園市廿二年前發生十七歲台日混血林姓少女凶殺焚屍案，案子直到去年一名目擊男子指證，檢警重啟調查，才查出是男子潘子鑑夥同女...

不滿被罵受辱 婦燒死街友

周姓女子廿三日與陳姓街友發生口角，涉趁陳男酒醉縱火焚燒，事後雖良心不安打公共電話報案，消防員趕到送醫仍不治。警方調監視器...

台南白河前小隊長涉洩密 檢調二次行動 揪出律師也涉案

台南市警局市刑大李姓小隊長去年8月間在白河分局偵查隊任內涉嫌將偵辦中案件相關訊息洩漏給案件被告，檢方以50萬元交保候傳，...

影／毒男違規停車沒戴口罩 K毒掉在座位露餡被逮

台中市第六警分局市政所警員，在今天凌晨1時許巡邏時，發現一輛轎車違規停在公車停靠區，前往盤查時發現，一名右前座乘客沒戴口...

藥腳吸PMMA猝死 毒販判5年半

台中市何姓女子等人組販毒集團，販賣廿包毒品咖啡包與Ｋ他命給鄧姓女子，咖啡包含俗稱強力搖頭丸的二級毒品ＰＭＭＡ，鄧施用後死...

無照保母虐嬰亡 重判11年10月

無照杜姓保母五年前涉嫌與高姓男友凌虐一歲許姓男嬰，高大力搖晃男嬰頭部十四下導致昏迷不治，被最高法院依成年人故意對兒童傷害...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。