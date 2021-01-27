影／毒男違規停車沒戴口罩 K毒掉在座位露餡被逮

台中市第六警分局市政所警員，在今天凌晨1時許巡邏時，發現一輛轎車違規停在公車停靠區，前往盤查時發現，一名右前座乘客沒戴口罩，警員還眼尖發現座位有掉落一包疑似毒品，因此通知支援警力後，逮捕車內駕駛、乘客等5人，全案依毒品罪，移送持毒的江姓、陳姓男子，其餘涉案人採尿送驗，後續偵辦。

台中市第六分局市政所在今天凌晨1時許，在西屯區黎明路3段發現一輛轎車違規臨停，且形跡可疑，員警主動上前盤查，發現右前座乘客江姓男子（21歲）未戴口罩神情緊張，發現座位上有第三級毒品K他命1包，身上查獲毒品咖啡包及K盤，後座乘客陳姓男子（25歲）身上也查獲K他命，全案依違反毒品危害防制條例移送偵辦。

警方將其他駕駛與乘客等3人，帶回派出所驗尿，以利後續偵辦，另外也在逮捕時提醒車內5名涉案人，「把口罩戴好」。