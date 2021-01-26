台南白河分局前小隊長涉洩密 檢調今天再次行動追查

台南檢調今天再次行動，擴大追查，檢方表示，該行動是針對李所涉案件後續追查，除了進一步調取相關資料外，也對李再行訊問，釐清相關疑點。圖／本報資料照 台南市警局市刑大李姓小隊長去年8月間在白河分局偵查隊任內涉嫌將偵辦中案件相關訊息洩漏給案件被告，檢方以50萬元交保候傳，台南檢調今天再次行動，赴台南市刑大其辦公室調取相關資料，深入追查，並帶回台南市調查處訊問，檢方指出，該行動是針對李所涉案件後續追查。

去年底，南檢會同台南市調查處、市警察局政風室等，針對李涉洩密案，搜索白河分局偵查隊及小隊長住處等四處，傳喚李及2名員警在內的6名證人到案說明，檢察官訊後，以50萬元交保，其餘6人則請回。

案發後，台南市警局召開人評會後緊急發布派令，李回任台南市刑大小隊長，偵查隊長記堂源則調任刑大勤務指揮中心。

據調查，台南地檢署今年8月間偵辦他案時，鎖定鎖定1名被告蒐證中，卻發現並未參與偵辦此案的李姓小隊長涉嫌把檢方偵辦相關訊息，洩漏給該名被告，檢察官得知後大為光火，深入追查後發現李涉有重嫌，會同市調查處、督察室等人員持搜索票，赴白河警分局偵查隊、李住處等四處所搜索外，調出李所偵辦過案件卷證等相關資料，進一步調查。

台南檢調今天再搜索李小隊長的市刑大辦公室，檢方表示，該行動是針對李所涉案件後續追查，除了進一步調取相關資料外，也對李再行訊問，釐清相關疑點。