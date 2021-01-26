影／中部貴婦遭詐千萬 主嫌涉私吞藏陽明山躲黑白兩道

刑事局中打在去年間獲報，中部地區有多名被害人遭投資詐騙，經半年蒐證，鎖定吳姓男子為首的收簿、車手集團涉案，被害人高達73人，金額有3417萬，其中一名貴婦遭騙走1000萬元，屬於被害人中被騙金額最高的一位，據傳，吳還涉私吞贓款，也被道上兄弟追緝，專案小組是在去年底，鎖定吳躲在陽明山民宅，將他帶回，檢方訊問後，將吳等涉案10人，依詐欺、組織等罪聲押獲准。

苗栗縣竹南警分局在去年間查獲黃姓男子涉嫌詐欺案，全案報請苗栗地檢署檢察官指揮後，與刑事局中打第二隊共組專案小組，經半年多的蒐證後，全案在去年10月、11月、12月間數次收網，帶回吳姓（37歲）、歐姓男子（26歲）等涉案18男、9女，並查扣現金200多萬、手機、金融卡、收購名冊等贓證物。

據查，吳姓男子的犯罪集團是收簿、取款工作，由對岸的機房在網路、通訊軟體，以猜猜我是誰等方式，尋找作案目標，等被害人加入好友後，再假借有投資創投公司的機會，佯稱可獲得高額獲利，吸引被害人投資，歹徒還會開啟假造的投資平台，讓被害人以為獲利豐富，其實都是歹徒假造的資訊。

經清查，全台灣有73名被害人受騙上當，被害金額達3417萬，其中有一名中部地區的貴婦，分兩次各匯款500萬投資，被吳等人領走千萬，該名貴婦事後才知受騙上當，向警方報案。

專案小組在去年10月間陸續收網，吳姓男子得知已被檢警鎖定後，四處藏匿，期間也傳出吳涉黑吃黑，私吞應該上繳金主的贓款，遭道上兄弟鎖定追緝，吳被黑、白兩道鎖定後，走避陽明山友人民宅，專案小組查出吳都使用租賃車代步，才循線查獲。