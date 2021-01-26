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影／大甲警分局防搶演練 鎮瀾宮太子神童爺也參演

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

台中市警局大甲分局因應農曆節前將屆，金融機構易成為歹徒覬覦的目標，而發生強盜、搶奪等犯罪，為宣示防制強盜、搶奪案件之決心，昨在大甲區新光銀行實施防搶實警演練，提升金融機構行員危機應變能力，強化員警執勤警覺攔截圍捕組織動員的機動性及展現警網快速反制能力，大甲鎮瀾宮的太子神童爺也參演。

多數防搶演練在金融機構進行時，常因場景太逼真嚇壞民眾，大甲分局今年防搶演練，特別在劇情中加入持槍歹徒於脅持銀行行員遭警方圍捕過程，警方心戰喊話「舉頭三尺有神明」，持槍歹徒原本不以為然，卻見到「太子神童爺」降駕銀行，「太子爺」並持耳溫槍對歹徒勸誡的創新亮點，吸引民眾觀看此防搶影片內容。

大甲警分局也到轄內各金融機構向金融機構和民眾宣導：

一、強化金融機構硬體措施，設置障礙物能減少歹徒脫逃成功及犯案意願，例如採封閉式櫃檯，防止歹徒侵入犯案，並在空間視線的考量方面，機構由內往外看視線要良好，由外向內窺視則避免令外人一覽無遺；另存放大量錢鈔之金庫及保險櫃，宜獨立且有隔斷閉鎖之設計，切勿貼牆而立，以強化金庫安全。

二、加強金融機構員工訓練，甄選新進員工，宜注意其品操及有無前科紀錄，預防員工監守自盜、內神通外鬼，上午及晚間金融機構營業前後，先檢查各種系統及設施有無故障、異狀及空間轉角有無外人藏匿，遇有民眾提領鉅款時，應以主動服務的態度，詢問其是否需要代為通知警察人員護鈔，並提醒其注意是否有人跟隨。

三、另協請針對臨櫃提領新臺幣30萬元以上之民眾，務必實施關懷提問，必要時通知轄區派出所派員前往協助，以有效阻斷民眾遭詐騙的可能。

台中市大甲警分局在銀行防搶演練，大甲鎮瀾宮太子神童爺也參演。圖／警方提供
台中市大甲警分局在銀行防搶演練，大甲鎮瀾宮太子神童爺也參演。圖／警方提供
台中市大甲警分局在銀行防搶演練。圖／警方提供
台中市大甲警分局在銀行防搶演練。圖／警方提供
台中市大甲警分局在銀行防搶演練。圖／警方提供
台中市大甲警分局在銀行防搶演練。圖／警方提供

強盜 詐騙 鎮瀾宮

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