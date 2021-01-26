不用養績效？警方年度春安工作將展開 刑案績效不評比

農曆春節快到了，警方春安加強重要節日安全維護工作，從2月3日晚上10點至2月17日晚間12點展開。今年績效評包括維護金融機構安全、交通疏導管制、士氣提振及為民服務四大項，刑事績效未列評比。台南多名基層警說，平時都有各式緝毒、肅槍、掃黑專案評比，春案不比刑事績效，讓刑警工作回歸正常化。

長期以來，警界生態以績效掛帥，以往春安工作有刑事績效評比，為了有張漂亮成績單，有的警察單位歷年在春安工作起跑前，早已習慣「養績效」，明知嫌犯的落腳處，卻等到春安起跑才抓人，當成春安績效。

陳姓警員表示，春安期間強調的工作內容，基層員警平日就在做，另外規定一套績效評比，令人質疑是幫長官做績效給百姓看。基層員警一整年都在拚治安，專案一個接一個，還好警政署約在2年前取消春安評比，讓勤務正常化，才不會再出現「養績效」的怪現象。