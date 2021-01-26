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女藥腳吸毒猝死 女毒販賣她強力搖頭丸PMMA被判刑

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市民何姓女子等人組成販罪集團，去年2月間販賣20包K他命、20包毒咖啡包給鄧姓女子，而毒咖啡包內有甲氧基甲基安非他命（PMMA，俗稱強力搖頭丸）等成分，鄧女因服毒過量，致多重用濫用藥物中毒、呼吸衰竭死亡，台中地院今天依違反毒品危害防制條例罪將何女判刑5年6月，同夥楊男4年2月、陳男3年6月。

台中地檢署主任檢察官劉志文表示，新興毒品PMMA（俗稱強力搖頭丸）的藥效毒性是搖頭丸的3、4倍，嚴重戕害人體健康，從去年1月1日至去年12月31日，台中市區共有15人因服用摻有PMMA的咖啡包而死亡，呼籲民眾遠離毒品。

判決書指出，何女（21歲）去年2月4日晚間，7時15分許，利用通訊軟體微信帳號「五月花」與藥腳鄧女聯繫毒品交易，再以通訊軟體TELEGRAM聯絡同夥陳男（20歲），由陳駕車至鄧女的中市石岡區住處，以每包新台幣600元價格，販賣10包K他命予鄧，合計6000元。事後，陳獲得1000元報酬。

同年2月5日上午，何女與鄧女聯繫毒品交易數量、時間、地點後，再聯絡楊男（26歲），由楊駕車至鄧女住處，以每包500元價格，販賣毒品咖啡包10包，另以每包600元價格，販賣10包K他命予鄧女，共計1萬1000元。楊事後獲1000元報酬。

鄧女與她的李姓男友，同月7日在葉姓友人住處，施用向何女購買的毒品，鄧女仍覺有不足，再向何女購買購買毒品，由楊販賣10包毒品咖啡包給李，合計5000元。楊又獲1000元報酬。

鄧女與李男購買毒品咖啡包施用後，鄧女身體冰冷，經李男緊急送醫急救，仍因PMMA、愷他命、甲基安非他命濫用、多重濫用藥物中毒、支氣管性肺炎、中毒性休克、呼吸衰竭而死亡。

警方據報前往現場處理，在房間內毒品咖啡包殘渣袋，驗得甲氧基甲基安非他命、 K他命、硝甲西泮；再查得鄧女手機通信軟體微信中有與「五月花」交易過程，經李指證是何女，循線查獲。

合議庭審酌，何女等人販賣毒品，危害社會治安及國民健康，且販賣毒品為政府戮力查緝之罪，該等毒品均嚴重戕害國人身體健康，對於社會治安之潛在危害不容輕縱，考量何依庭坦承犯行，尚具悔意，予以判刑。

何女等人組成販罪集團，販賣20包K他命、20包毒咖啡包給鄧姓女子，鄧女因服毒過量，多重用濫用藥物中毒、呼吸衰竭死亡，台中地院依違反毒品危害防制條例罪將何女判刑5年6月，同夥楊男4年2月、陳男3年6月。圖／本報資料照
何女等人組成販罪集團，販賣20包K他命、20包毒咖啡包給鄧姓女子，鄧女因服毒過量，多重用濫用藥物中毒、呼吸衰竭死亡，台中地院依違反毒品危害防制條例罪將何女判刑5年6月，同夥楊男4年2月、陳男3年6月。圖／本報資料照

毒品 咖啡

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