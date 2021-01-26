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染毒母親被判強制戒治 自曝已懷孕還有幼子要養遭打臉
雲林縣李姓女子多次因吸毒及販毒被抓，入監服刑，2年多前執行完畢，未料，去年2月底凌晨2時在雲林縣麥寮鄉運動公園內吸食安非他命被逮，檢方聲請強制戒治。
雲林地院裁定期間不得逾2月，但經評估並未過關，院方延長強制戒治期間為6個月以上，但最長不得逾1年，李女不服指已懷孕6月、家中還有3歲多兒子而提抗告，經查訪兒子為先生照顧，台南高分院駁回抗告。
一審指出，李女前因施用毒品案件，經依法院裁定令入勒戒處所施以觀察、勒戒後，認無繼續施用毒品的傾向，於2012年7月間釋放且不起訴，未料，5年內，因施用毒品、販賣毒品等案件，經本院分別判處7月、4年2月、4年、2年2月，定應執行刑5年3月確定，2016年9月底縮短刑期假釋出監，2018年6月間執行完畢。
去年2月26日凌晨2時，李女在雲林縣麥寮鄉運動公園內施用安非他命被查獲，她坦承不諱，且經採集尿液送驗結果均呈陽性反應。檢方聲請向法院聲請強制戒治，因此，一審裁定她應送勒戒處所觀察、勒戒，期間不得逾2月。
然而，經矯正署台中女子戒治所附設勒戒所評估，認她仍有繼續施用毒品傾向，裁定她令入戒治處所強制戒治，期間為6個月以上，至無繼續強制戒治之必要為止，但最長不得逾1年。
李女不服抗告，她表示，已經沒有再施用毒品的傾向，她目前懷孕6個月，家中還有3歲多兒子，兒子會無人照顧，希望法院給予機會。
台南高分院合議庭認為，經查，「受戒治人入所時，應行健康檢查，懷胎5月以上者，應拒絕入所」，戒治處分執行條例雖有明文，惟屬戒治處分的「執行階段問題」，並不影響法院裁定李女應入勒戒處所強制戒治。
另李女自承家中尚有父母親、配偶，且警察於她剛到案時，也曾以電話訪問方式聯絡到孩子父親，他表示，孩子目前由他照顧，並無照顧困難或需要關懷協助，因此駁回抗告。
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