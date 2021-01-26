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影／吸毒父子檔偕女友開贓車衝撞警車 警霸氣壓制逮人

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

黃姓父子檔昨晚偕林姓女友開贓車前往新北市萬里區訪母，為躲避中和警方攔查涉嫌飛車逃跑，追逐20餘分鐘因撞上路邊汽車被逮，車上並起獲多包毒品，警詢後今天依竊盜、毒品、妨害公務等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市中和警分局錦和派出所接獲失竊贓車線報，昨晚前往萬里區埋伏查緝，於晚上8時許，發現黃姓男子（36歲）駕駛該輛失竊贓車出現萬里區忠四街，車內還有63歲父親及26歲林姓女友。

黃男見警方攔查立即加速逃跑，警方尾隨追逐20餘分鐘，黃男先擦撞一輛路邊停放汽車，仍持續逃跑又於萬里區獅頭路與另一輛汽車對撞才停下，開車的黃男棄車逃跑躲在草叢裡仍被警方查獲，車內並起出多包安非他命毒品。

據了解，黃男父親為找住在萬里區的妻子，黃男於25日在台中市偷車代步，載父親與女友一路北上到萬里區，沒想到會遇到警方埋伏攔查，才會加車逃逸仍被逮。

錦和所員警林喬偉於逮捕黃男過程中，噴灑辣椒水並予以壓制，壓制過程中造成林員左手擦傷，中和警分局駐區督察楊力強也致贈水果禮盒慰問。警詢後今天依竊盜、毒品、妨害公務等罪嫌將3人移送新北地檢署偵辦。

黃姓父子檔昨晚偕林姓女友開贓車前往新北市萬里區訪母，為躲避中和警方攔查涉嫌飛車逃跑，追逐20餘分鐘因撞車被逮，車上並起獲毒品。記者王長鼎／翻攝
黃姓父子檔昨晚偕林姓女友開贓車前往新北市萬里區訪母，為躲避中和警方攔查涉嫌飛車逃跑，追逐20餘分鐘因撞車被逮，車上並起獲毒品。記者王長鼎／翻攝
黃姓父子檔昨晚偕林姓女友開贓車前往新北市萬里區訪母，為躲避中和警方攔查涉嫌飛車逃跑，追逐20餘分鐘因撞車被逮，車上並起獲毒品。記者王長鼎／翻攝
黃姓父子檔昨晚偕林姓女友開贓車前往新北市萬里區訪母，為躲避中和警方攔查涉嫌飛車逃跑，追逐20餘分鐘因撞車被逮，車上並起獲毒品。記者王長鼎／翻攝
中和警分局錦和派出所員警林喬偉（右）昨晚警匪追逐逮人時，手不慎受傷，駐區督察楊力強（左）致贈禮盒慰問。記者王長鼎／翻攝
中和警分局錦和派出所員警林喬偉（右）昨晚警匪追逐逮人時，手不慎受傷，駐區督察楊力強（左）致贈禮盒慰問。記者王長鼎／翻攝

萬里 毒品 贓車 妨害公務

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