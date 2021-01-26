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高雄緝毒警心肌梗塞 葉克膜搶救14天仍不治

中央社 / 高雄26日電

高雄市刑警大隊偵六隊盧姓偵查佐日前因身體不適送醫，因心肌梗塞裝了5支支架，後來又被診斷出主動脈剝離，經葉克膜搶救，今天清晨宣告不治。

經過兩個星期的搶救，仍難以挽回盧姓偵查佐（52歲）的性命，刑警大隊大隊長侯東輝對於折損一名優秀幹員表示不捨難過，他今天說會協助家屬後續事宜。

盧姓偵查佐12日因感到身體不適被送醫，經國軍高雄總醫院診斷心肌梗塞緊急裝5支支架。侯東輝轉述，盧姓偵查佐在術後仍感不適，經轉院到高雄長庚醫院，再被診斷出主動脈剝離，於是再醫療並以葉克膜搶救。

經過兩個星期的救治，盧姓偵查佐不敵死神召喚，今天清晨6時許宣告不治。

刑大員警對於失去這名勇於任事的幹員於健康亮紅燈送醫卻不治，感到不捨難過。

據了解，盧姓偵查佐是毒品專責隊成員，對於查緝毒工作不遺餘力，他的驟離，讓隊上同袍籠罩在悲傷的低氣壓中。

盧姓偵查佐是繼去年底仁武分局勤務指揮中心主任姚世章身體不適，疑心肌梗塞急救無效不治之後的又一例。

心肌梗塞 葉克膜 主動脈剝離

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