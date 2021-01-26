一夜破壞5車行竊 穿3年前舊夾克又栽同一警手裡

44歲吳姓男子17日夜間先至台南白河區破壞民眾停於路旁之汽車車窗，行竊車內財物；在於當日深夜3時許，再至東山區以相同手法破壞及行竊車內財物。被害人早上上班時發現車輛遭破壞報警處理，白河警分局立即成立專案小組調查，22日將犯嫌查獲到案，並起獲竊得的行車記錄器、犯案工具及安非他命吸食器等證物。全案調查後依涉嫌加重竊盜罪嫌及毒品危害防制條例移請台南地方檢察署偵辦。

警方調查，吳姓犯嫌為躲避警方追緝，當(17)日夜間21時許先騎乘機車至白河區，尋找停放於人煙較少且昏暗的道路旁汽車犯案，以螺絲起子破壞2輛汽車車窗後再搜刮車內財物後離去；當日深夜3時許至東山區換騎腳踏車，再以相同手法，破壞及行竊3輛汽車財物得逞。

經東山所黃志賢及白河所陳永旺2位所長團隊合作，共組專案小組調閱案發周邊數10處監視器影像，在數百筆資料以大數據逐一比對中，專案小組成員白河警員林哲弘發現，其中有一可疑人物所穿外套特徵與其3年前偵辦案件中對象相同。

吳嫌有竊盜、毒品前科3年前因竊盜案為白河所警員林哲弘送辦，當時也是穿著該件外套。本次過濾影像期間為林員一眼認出背後特徵鎖定，循線逮捕送辦。

17日夜間至18日凌晨，總計白河區破壞2輛汽車、東山區破壞3輛（均打破右前車窗後行竊車內物品），總計得手現金1400元，行車記錄器2台。