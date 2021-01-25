司法院：全面清查法官涉違失行為 無底線

某協會爆料前最高法院洪姓庭長2004年與承審案件的被告律師聚餐。司法院表示會全面調查與翁茂鍾不當往來的法官，無底線與上限。法界人士則指出，洪姓庭長當時並非最高院法官。

某協會在臉書粉絲專頁爆料，2004年6月23日，一名律師曾在晶華酒店2樓鐵板燒宴請最高法院法官，宴請名單中，赫見前最高法院庭長，也是後來刑事大法庭成立後的首任審判長洪昌宏，而設宴的律師是某案共同被告辯護人，當時已提起第三審上訴，洪昌宏正是該上訴案的合議庭法官。

知情的法界人士指出，已於去年退休的洪昌宏在2004年間是台灣高等法院的法官，並非最高法院法官，爆料指稱洪昌宏在最高法院法官期間接受承審案件律師宴請，顯然與事實不符。

司法院回應指出，日前已宣示全面調查所有曾與翁茂鍾或其委任律師不當往來的司法院所屬法官，並於4月20日以前對外統一說明，沒有底線，也沒有上限。

司法院表示，部分媒體或社群所指事項，均為司法院全面調查的範圍，若查證屬實，會向社會公布說明，並經人審會審議後決定懲處方式，絕不寬貸。