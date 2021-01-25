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銀行遭搶　竹市警防搶演練超逼真

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導

新竹市北大路合作金庫銀行今天下午遭2名搶匪持槍闖入，連開數槍要脅行員交錢，得手萬元現金後駕車逃逸，警方獲報全副武裝在路口攔截圍捕，20鐘後將搶匪壓制逮捕，但這逼真場面是警方模擬的防搶演練。

年關將屆，現金流量大增，銀行、銀樓等容易成為歹徒覬覦目標；新竹市警一分局今在轄內合作金庫銀行舉辦金融機構防搶暨攔截圍捕演練，由於現場情境逼真，警方不斷提醒民眾「只是演練，千萬別嚇到！」

警方表示，演練狀況為兩名歹徒頭戴安全帽及口罩，持槍衝進銀行，喝令行員交出現金，一名歹徒離開時遭保全員與行員合力逮捕，另名歹徒則帶著現金騎機車逃逸。

警方偵查隊接獲通報，趕至銀行現場進行封鎖、採證，線上警網則在各重要路口攔截，佈下天羅地網將搶匪壓制逮捕。

警方指出，希望藉此防搶暨攔截圍捕演練，增進金融機構業者自我安全防衛及臨時應變能力，並提升整體偵查犯罪功能，做到「立即破案」、「有案必破」，確保社會治安及保障民眾生命財產安全。

警方今天模擬防搶演練。記者王駿杰／攝影
警方今天模擬防搶演練。記者王駿杰／攝影
警方今天模擬防搶演練。記者王駿杰／攝影
警方今天模擬防搶演練。記者王駿杰／攝影

新竹 銀樓 口罩

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