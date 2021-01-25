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警察施政滿意度調查結果出爐 學者：掃黑防詐仍須加強
國立中正大學犯罪研究中心今天公布2020年民眾對警察重點施政滿意度調查結果，研究顯示，9成民眾對「住家與社區治安狀況」感到滿意，也有過半民眾滿意整體治安狀況；但在警察各項施政方面，「遏止幫派或組織犯罪」雖較去年提升，卻也僅有6成民眾滿意，學者認為政府仍有努力空間。
調查結果顯示，民眾對「警察維護治安工作」滿意度達80.6％，對「警察機關處理民眾案件態度」的滿意度也達77％，較前年提升2.4％。
針對警察「防制詐騙犯罪」「緝毒」「取締酒駕」「遏止幫派及組織犯罪」「掃蕩非法槍彈」「推動無毒校園專案」等6項警察重點施政工作，民眾滿意度分別為78.2%、72.6%、76.8%、61.4%、69.4%、84.2%。
學者指出，在「遏止幫派及組織犯罪」方面，民眾滿意度雖較前年提升，但仍僅有6成，是警察重點施政工作中滿意度最低的，同時在「掃蕩非法槍彈」方面，有3成民眾未給予正面評價，政府應持續加強相關施政工作；另我國進入高齡社會，警方應加強高齡人口詐騙防制。
對於整體治安滿意度50.6％，較前年下降2.9％，學者認為與去年發生長榮大學女大生命案、中部的桶屍案等重大刑案有關，但下降幅度在誤差範圍內，民眾對於住家治安滿意度也仍達9成，警方對此應不用太擔心。
中正大學犯罪防治學系教授鄭瑞隆說，民眾對「警察維護治安工作」的滿意度，在9年內從48.7％上升至80.6％，是數萬警察辛苦工作換來的，建議警政署對警察的勤務合理性、家庭生活、休閒健康方面加強協助，強化員警裝備及經費，並加強民眾法治教育。
中正大學犯罪防治學系教授許華孚則說，警察是犯罪偵查第一線，過去偶有傳出警員過勞死、猝死的相關消息，呼籲年金改革應將警察納入保障，讓警察打擊犯罪無後顧之憂。
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