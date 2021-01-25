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防疫工作重點期間還辦多P性愛派對踩紅線 警查獲送辦
台南市永康警分局偵查隊日前網路巡邏時，發現知名社群網站有網友號召舉辦「多P性愛雜交派對」，得知派對23日晚間在某汽車旅館舉辦，隨即報請檢察官聲請搜索票，在汽車旅館周邊埋伏，當場查獲14名男女共聚一室，其中11名男女全身赤裸正從事性行為，另有34歲主嫌黃姓男子與女友、彭姓工作人員等3人在場。
警方表示，黃姓主嫌日前透過知名社群網站，打著「氣質少婦」、「長腿女OL」及「神似某知名女優」等名義，公開招攬男客性交易，當天共吸引有8男3女參加，男客需繳交費用，而負責性交易的女子將可從中獲利，警方現場查扣數枚保險套、情趣用品及現金1萬8千元，詢後將黃姓主嫌、女友及工作人員等3人依妨害風化罪嫌移送台南地檢署偵辦，其餘參加性愛派對8男3女則依社會秩序維護法裁罰。
警方表示，目前正值新冠肺炎疫情重點期間，更有群聚風險，警方會積極查緝，請民眾勿以身試法；也呼籲疫情期間，民眾應避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，戴口罩、勤洗手，一起協助守護疫情。
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