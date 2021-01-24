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影／竊賊替機車「戴口罩」 涉厚紙板製超逼真假車牌

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

45歲吳姓男子1月涉在高雄苓雅區行竊轎車內財物，警方鎖定他查緝後，發現都騎同款機車、卻有不同車牌，直到昨天逮人，驚見吳為避免被捕，竟用紙板自製車牌，綁鬆緊帶掛在真的車牌上，方式有如「戴口罩」；警共搜出4面紙板車牌，依竊盜偽造文書等罪嫌送辦。

據了解，吳姓男子沒美工相關背景，也沒利用電腦等科技產品，疑土法煉鋼，以厚紙板製造假車牌，剪裁切割出仿真的數字，再塗成黑色；苓雅警分局指出，吳姓男子變造車牌的行徑，會另依違反道路交通管理處罰條例13條，裁罰2400元到4800元罰鍰。

警方1月12日接獲報案，苓雅區武昌路上有1輛轎車內的現金、首飾等遭竊，經調閱多支監視器過濾且比對，鎖定竊嫌為吳姓男子，但他出沒騎同一款機車，卻懸掛不同車牌；警方昨天到他前鎮區鎮華街住處喬裝路人埋伏，終於當場逮人。

員警當下碰觸吳姓男子機車車牌，驚覺「紙做的！」假車牌兩邊有鬆緊帶，有如一般口罩，就掛在真的車牌上，警方再進入屋內搜索後，總計扣得4面「969-EGZ」、「EGH-969」、「ZGT-367」、「ZEH-017」偽造車牌，以及項鍊等贓物、螺絲起子1把、贓物項鍊、毒品海洛因0.23公克、吸食器具等。

吳姓男子承認竊盜、偽造車牌犯行，由於有如替車牌戴口罩，他還打趣稱「出門換口罩，偷竊沒煩惱」，讓警方相當傻眼，依竊盜、偽造文書、毒品等罪嫌送辦。

吳姓男子涉用厚紙板偽造車牌，再行竊。記者林伯驊／翻攝
吳姓男子涉用厚紙板偽造車牌，再行竊。記者林伯驊／翻攝
吳姓男子以類似掛口罩方式，將厚紙板假車牌掛上機車。記者林伯驊／翻攝
吳姓男子以類似掛口罩方式，將厚紙板假車牌掛上機車。記者林伯驊／翻攝
吳姓男子（中）被依竊盜、偽造文書、毒品等罪嫌送辦。記者林伯驊／翻攝
吳姓男子（中）被依竊盜、偽造文書、毒品等罪嫌送辦。記者林伯驊／翻攝

口罩 竊盜 偽造文書

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