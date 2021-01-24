新北男子縱火燒公司遊覽車 身形特徵明顯否認無效

新北一名張姓男子與遊覽車業者有勞資糾紛，3年前持汽油縱火燒車，雖矢口否認，但因身形特徵明顯，最後仍新北地院依公共危險罪判刑1年10月。可上訴。

判決指出，張男2018年9月24日晚間身穿雨衣騎車到加油站，用寶特瓶買了2瓶汽油，隨後即前往停車場縱火，火勢造成一輛遊覽車嚴重毀損、一輛遊覽車車殼受熱變色。

案發後，張男矢口否認犯案，辯稱當天是去加油站幫妻子和丈人買汽油，買完之後有到賣場買其他東西，事情辦完大概晚上10時，回家就沒有出門了。另外，自己離開公司前，公司是把車子停在其他停車場，根本不曉得公司後來有換地方停車，不可能犯案。

法院調查，張男到加油站時，身穿黃色輕便雨衣、腳穿黑色側邊鏤空拖鞋，手提的白色塑膠袋有黑色圖案，提把也有打結，與後來停車場拍到的縱火嫌疑犯特徵一模一樣，難認純屬巧合。此外，張男交代的行蹤與監視器拍到的實際情況不符，其雖稱時間久遠忘記，但事發當天是中秋節，理應留有較深刻印象，所以最後未採信說法。

法院認為，張男僅因勞資糾紛就攜帶汽油放火，不僅造成遊覽車業者嚴重財物損失，倘若火勢蔓延，更恐造成嚴重公共危險，但他犯後矢口否認，也未賠償業者損失，因此量處其刑。