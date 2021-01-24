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半夜晚call喊救命 南警救援意外查獲毒品
台南市警二分局連續接獲3通110報案電話，自稱梁姓民眾被控制於轄區大樓內，急需協助，卻未陳述受困詳細地點，員警獲報案後展開即刻救援，按陳述受困現場特徵採地毯式過濾、逐層搜尋，昨天終於確認民眾受困位置後拒不開門，通知消防員協助破門後，意外查獲毒品安非他命，警詢後依毒品及妨害自由罪嫌法辦。
海安所所長何家慶前晚9點多接獲110轉告，自稱梁男子在本轄民生路遭人餵毒及控制行動，在該址附近大樓不斷查訪搜尋，最後確認梁位在中西區民生路大樓位置。昨天凌晨零點20分破門進入，發現現場梁（21）歲、邱（38歲）及蔡（39歲）等3名男子，第二級毒品安非他命1.8公克、注射針筒及玻璃球等物品。
據了解，梁當天下午4點多前往蔡姓友人住處後，看到不法情事藉故購買食品為由欲離開時，友人便聲稱外送即可，拒絶讓他離去，梁伺機撥打110報案救命。
南警二分局接獲報案旋即展開即刻救援，採地毯式過濾、逐戶清查，終尋得案發地點，同時查獲毒品及相關證物，並將現場民眾帶回派出所調查釐清案情，全案依違反毒品防制條例及妨害自由罪嫌移送台南地檢署偵辦。
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