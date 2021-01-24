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影／台中酒客散場紅線違停 與警爭執被噴辣椒水帶回
台中市西屯區環中路一家夜店在今天凌晨傳出酒客糾紛，兩名男子因情緒激動，與警方口角叫囂，遭警方噴辣椒水後帶回管束，期間有一名同行女子對空叫罵三字經，但經警方認定，無涉妨害公務，未予偵辦。據查，二名酒客已從酒店散場，要搭車離開，但車輛停放在紅線，遭警方上前勸阻，才爆發衝突，經帶返派出所管束後，已讓二人離開。
台中市西屯區環中路一家夜店在今天凌晨3時許，蔡姓（25歲）、李姓男子（27歲）已從夜店散場，準備搭乘停在門前的休旅車離開，但因該輛休旅車違規停在紅線，因停放時間過長，當時在附近守望的警員上前勸阻，未料蔡、李二人因泥醉，與警員起口角，同行女友人還在旁嗆聲三字經。
警方因勸阻蔡、李二人不聽，使用辣椒水後，制伏二人帶回派出所管束，另名辱罵三字經的女子，經認定無針對任何警員辱罵，因此未後續查處，蔡、李二人在約1、2個小時後酒醒，已察覺行為失序，頻頻向警方致歉，並由友人帶回。
第六警分局呼籲，民眾酒後切勿藉故生端，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，務必將不法分子繩之以法，以維護市民安心的生活環境。
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