通緝犯開車衝撞警車判無罪 車隔音好不知警察以為仇家

一名賴姓通緝犯去年3月在基隆市遭台北市警方前後包抄圍捕時，他駕駛賓士C300汽車衝撞警方2輛偵防車，檢方依妨害公務罪嫌等起訴。但賴男堅稱車子隔音效果好，不知是警察，以為是仇家要逃。基隆地院日前審理時，認為偵防車外型和一般自小客車無異，車上沒警車的標誌、員警也沒制服，判決妨害公務罪嫌部分無罪。

去年3月17日，在基隆地區上演了一場驚險的警匪追逐場面。南港分局員警循線跟蹤賴姓通緝犯車輛，就在警方攔停執行拘捕時，賴姓男子倒車衝撞警方，一旁員警見狀馬上駕車上前攔阻，無處可逃，當場被攔截，車上兩人被制伏。

警方在同車女友的隨身皮包中查獲3包海洛因，並在該嫌租屋處查獲改造槍枝零件，詢後依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例及妨害公務罪移送基隆地檢署偵辦。

基隆地院審理時，賴否認有妨害公務及毀損公物罪，辯稱他從基金一路要開車載女朋友出門，開出巷子時，看到有一輛自小客車擋住去路，當時有停車，停車之後就看到一群人手上拿著棍棒走過來，應該是有叫我下車，但是因為車子隔音效果還不錯，所以聽不清楚，很緊張，怕他們打他。

他並指對方拿棍棒直接敲他的車子，他覺得可能是仇家尋仇，就倒車，又發現後面有一輛車擋住，就又往前開，想要撞開前方的車；當時真的不知道是警察過來執行勤務，因為他們身上或車子都沒有警局的標識。