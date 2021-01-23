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狠男2刀刺穿人妻女友心臟 下手狠猛殺人起訴求刑15年
桃園周姓男子和已婚的劉姓人妻發生婚外情，自稱懷疑她出軌、一直要錢所以不滿，竟在大街上持水果刀猛刺劉胸口，當場刺穿她心臟斃命，犯後還大搖大擺離開，辯稱自己僅「臨時起意」非預謀，檢方偵結依殺人罪嫌起訴，建請法院審酌周下手狠猛，罪責甚深，具體對他求刑15年。
檢警調查，周男（63歲）和劉姓人妻是婚外情的男女朋友，周懷疑對方另結新歡，而且又屢向他要錢因此心生不滿，去年11月18日和劉女相約在桃園區和平路的一處茶藝館喝酒。
下午2點多一起走出店外，周酒後情緒失控，和劉在騎樓間發生拉扯，左手先是按著劉的左肩，右手再抽出預藏的水果刀，直接朝劉左胸口連刺了2刀，結果當場刺穿她心臟、肺葉，周得手後丟棄凶刀，還大搖大擺離開並騎機車逃逸，劉女送醫仍因失血過多死亡。
事後周男跑回新北三峽住家躲藏，桃園警方獲報掌握他身分，沿街調閱監視器確認動線，當天下午4點多，周男才自行到三峽分局二橋派出所投案，並由桃園警方帶回詢問。
檢方訊時，周坦承持刀殺害劉女，但辯稱說，行凶用的水果刀是在茶藝館櫃子拿的，是自己臨時起意，並非預藏在身上。
茶藝館負責人證稱，當時周、劉一起在店內喝酒，雙方好像有金錢糾紛，還一起去廁所2次，但周行凶的刀具絕非店內所有，案發後是外面有人喊「有個小姐被人殺了」。檢方也認為，警方當時已查知周男身分，雖然周到三峽分局投案，但仍認不符合自首要件。
另外，現場監視器清楚拍下過程，法醫解剖鑑定認為，劉女遭單面刃刺穿左心室，出血1200毫升休克死亡，周男左腳大拇指也採集到劉女的血跡，認定他犯嫌明確依殺人罪起訴。
檢方並請法院審酌，周和劉是婚外不倫關係，僅因細故就萌生殺人犯意，下手狠猛，害對方家人驟失至親，罪責甚深，犯後又對凶刀來源交代不清，顯無悔意，具體向法院求刑15年，以昭懲戒。
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