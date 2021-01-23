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毒販男友入獄 女友繼承販毒事業吸引毒蟲警逮人

聯合報 / 記者廖炳棋/即時報導

台北市刑大偵三隊接獲線報，北部近日出現一名外型亮眼的吳姓女毒販（35歲），向毒蟲販售海洛因、安非他命等毒品，警方布線埋伏，日前趁女毒販外出逮人，原來女毒販的男友半年前入獄後，吳女竟趁機接收男友的販毒網絡以及生意人脈，由於她長相亮麗，吸引不少毒蟲向她買毒，卻反引起警方注意因此逮人。

據了解，吳女的沈姓男友（40歲），過去常帶女友在新北林口一帶販毒，不過半年前沈男因案入獄，吳女沒有引以為戒，反而繼承男友的販毒事業。

吳女本身有毒癮，但長相漂亮，許多毒蟲聽說新來一名亮麗女毒販，還慕名上門買毒。

警方日前逮捕一名毒蟲後，追查上游發現吳女的存在，追查後發現吳女平時同樣以林口為活動範圍。她從事毒品交易時以租車代步，不斷更換車輛以躲避警方查緝。

警方埋伏多日，趁吳女攔下車輛，當場查扣安非他命，訊後依照毒品罪嫌將女子送辦。

台北市刑大逮捕吳姓女毒販。記者廖炳棋/翻攝
台北市刑大逮捕吳姓女毒販。記者廖炳棋/翻攝

毒品 販毒 林口

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