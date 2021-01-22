防搶演練商借知名動漫人物服裝 出動無人機追歹徒

年關將屆，苗栗縣通霄警分局今天下午3點邀轄內金融機構、加油站、超商、賣場、銀樓等財物聚集處所業者，在西湖鄉農會觀摩分局實施的春節期間金融機構防搶演練，分局偵查佐湯紹威去年10月考取無人機專業高級操作證，成為全縣員警第一人，下午的防搶演練特別出動無人機，展現警方掌握歹徒行蹤的科技執法能力，讓防搶演練首次出現空中的視野。

通霄警分局表示，年關將屆，依傳統家家戶戶會預先採買年貨或準備給晚輩紅包，現金流量較平時高出許多，為提高金融機構員工自衛應變的觀念與能力， 警方特別安排這次的防搶演練。

防搶演練模擬金融機構遭搶，2名歹徒身穿時下流行的「鬼殺隊」服裝，持「日輪刀」及「名刀─電光丸」走到農會門口，行員秉持專業與服務精神，請2人戴上口罩、量體溫、噴酒精，並細心宣導最新防疫作為，不料歹徒竟壓制行員到櫃台前並對空鳴槍，脅迫行員交付現金，得手後奪門而出，不小心在門外將沾了唾液的「日輪刀」掉在地上，留下生物跡證。

歹徒搭上接應車輛揚長而去，行員機警立即衝到門口記下車型、車號、車色及歹徒特徵後報案，警方據報立即趕赴現場、拉封鎖線，鑑識人員也開始進行查訪、調閱監視器及採集跡證，快速確認犯案車輛及研判逃逸方向，指揮官迅速指示各線上警力攔截圍捕實施口袋戰術，同時啟動空拍機偵蒐讓歹徒無所遁形，在警網包圍下，犯案車輛被逼入封鎖區域，車胎也遭警方設置的雞爪釘刺破，隨即大批員警蜂擁上前，歹徒見大勢已去乖乖棄械就逮。