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防搶演練商借知名動漫人物服裝 出動無人機追歹徒

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導

年關將屆，苗栗縣通霄警分局今天下午3點邀轄內金融機構、加油站、超商、賣場、銀樓等財物聚集處所業者，在西湖鄉農會觀摩分局實施的春節期間金融機構防搶演練，分局偵查佐湯紹威去年10月考取無人機專業高級操作證，成為全縣員警第一人，下午的防搶演練特別出動無人機，展現警方掌握歹徒行蹤的科技執法能力，讓防搶演練首次出現空中的視野。

通霄警分局表示，年關將屆，依傳統家家戶戶會預先採買年貨或準備給晚輩紅包，現金流量較平時高出許多，為提高金融機構員工自衛應變的觀念與能力， 警方特別安排這次的防搶演練。

防搶演練模擬金融機構遭搶，2名歹徒身穿時下流行的「鬼殺隊」服裝，持「日輪刀」及「名刀─電光丸」走到農會門口，行員秉持專業與服務精神，請2人戴上口罩、量體溫、噴酒精，並細心宣導最新防疫作為，不料歹徒竟壓制行員到櫃台前並對空鳴槍，脅迫行員交付現金，得手後奪門而出，不小心在門外將沾了唾液的「日輪刀」掉在地上，留下生物跡證。

歹徒搭上接應車輛揚長而去，行員機警立即衝到門口記下車型、車號、車色及歹徒特徵後報案，警方據報立即趕赴現場、拉封鎖線，鑑識人員也開始進行查訪、調閱監視器及採集跡證，快速確認犯案車輛及研判逃逸方向，指揮官迅速指示各線上警力攔截圍捕實施口袋戰術，同時啟動空拍機偵蒐讓歹徒無所遁形，在警網包圍下，犯案車輛被逼入封鎖區域，車胎也遭警方設置的雞爪釘刺破，隨即大批員警蜂擁上前，歹徒見大勢已去乖乖棄械就逮。

通霄警分局長林振明表示，這次演練盼增加金融機構自我防衛能力，鑑於國內疫情升高，也藉著歹徒行搶情節帶入防疫優先、強制歹徒依規定戴好、戴滿口罩，不容有任何防疫破口，此外也展現科技執法，運用空拍機即時、掌握犯嫌行蹤，讓歹徒無所遁形，值得一提的是，為吸引民眾目光、提高宣導效能，特別商借知名動漫人物服裝，請扮演歹徒的員警穿著，為防搶演習增添趣味。

苗栗縣通霄警分局下午邀轄內金融機構、加油站、超商、賣場、銀樓等業者在西湖鄉農會觀摩分局實施的春節期間金融機構防搶演練，同時出動無人機展現科技執法的能力。圖／通霄警分局提供
苗栗縣通霄警分局下午邀轄內金融機構、加油站、超商、賣場、銀樓等業者在西湖鄉農會觀摩分局實施的春節期間金融機構防搶演練，同時出動無人機展現科技執法的能力。圖／通霄警分局提供
苗栗縣通霄警分局下午邀轄內金融機構、加油站、超商、賣場、銀樓等業者在西湖鄉農會觀摩分局實施的春節期間金融機構防搶演練，同時出動無人機展現科技執法的能力。圖／通霄警分局提供
苗栗縣通霄警分局下午邀轄內金融機構、加油站、超商、賣場、銀樓等業者在西湖鄉農會觀摩分局實施的春節期間金融機構防搶演練，同時出動無人機展現科技執法的能力。圖／通霄警分局提供
苗栗縣通霄警分局下午邀轄內金融機構、加油站、超商、賣場、銀樓等業者在西湖鄉農會觀摩分局實施的春節期間金融機構防搶演練。圖／通霄警分局提供
苗栗縣通霄警分局下午邀轄內金融機構、加油站、超商、賣場、銀樓等業者在西湖鄉農會觀摩分局實施的春節期間金融機構防搶演練。圖／通霄警分局提供
苗栗縣通霄警分局下午邀轄內金融機構、加油站、超商、賣場、銀樓等業者在西湖鄉農會觀摩分局實施的春節期間金融機構防搶演練。圖／通霄警分局提供
苗栗縣通霄警分局下午邀轄內金融機構、加油站、超商、賣場、銀樓等業者在西湖鄉農會觀摩分局實施的春節期間金融機構防搶演練。圖／通霄警分局提供

空拍機 口罩 農會

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