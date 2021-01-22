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毒蟲誤認仇人轎車烏龍砸窗 台南警3小時逮人送辦

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

昨天深夜涂姓市民發現停在台南市安南區安中路4段路旁轎車，左後車窗玻璃遭砸破，懷疑當時騎紅色機車在附近徘徊男子所為，報警處理，還上社群網站提醒民眾小心。台南市警三分局依涂所提供特徵，鎖定39歲林男，3小時將他逮捕到案。林辯稱，誤以為是仇人轎車，才會持木棍砸車。

警方昨晚9時獲報，有輛停在安中路4段路旁的轎車，左後車窗玻璃遭人敲破，報案人表示，案發地點有看到1名男子騎乘紅色機車在該處徘徊，不久後即發現轎車玻璃遭毀損。同日上午該處對向車道另轎車前擋風玻璃有裂痕，警方懷疑是同一人所為。

警方調查，據被害人提供犯嫌特徵等線索，研判犯嫌是轄內治安顧慮人口林男，經通報線上警網加強周邊路段巡邏，由顯宮派出所長毛奇楊、警員林世聰攔查騎紅色機車的林姓男子。

林坦承，與人有嫌隙，誤認該車是仇人的車子，當晚才持木棍敲裂該車輛的左後車窗玻璃，但他否認毀損對向轎車前檔玻璃，警方將持續調閱監視器釐清案情。然而，警方盤查時，林言語欠缺邏輯，還自稱認識「比爾蓋茲」且有Email往來，經採集尿液檢驗，呈現安非他命陽性反應。警方依毀損罪、毒品危害防制條例函送台南地檢署偵辦。

警方調查，林可能濫用毒品過量，曾將他人車輛當成自己的車，或將路邊車輛認為是仇人的車，多次毀損車輛或物品，曾報請衛生單位協助評估有無將他強制送醫治療的必要性，但經評估，尚未達到送醫治療的標準。

台南市警三分局3小時內將林姓男子逮捕到案，他辯稱，誤以為是仇人轎車，才會持木棍砸車。記者邵心杰／翻攝
台南市警三分局3小時內將林姓男子逮捕到案，他辯稱，誤以為是仇人轎車，才會持木棍砸車。記者邵心杰／翻攝
警方調查，林姓男子可能濫用毒品過量，曾將他人車輛當成自己的車，或將路邊車輛認為是仇人的車，多次毀損車輛或物品。記者邵心杰／翻攝
警方調查，林姓男子可能濫用毒品過量，曾將他人車輛當成自己的車，或將路邊車輛認為是仇人的車，多次毀損車輛或物品。記者邵心杰／翻攝

毒品 監視器 比爾蓋茲

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