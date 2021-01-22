法醫研究所：新興毒品PMMA濫用致死案去年下旬逐減

鑑於去年國內因施用新興毒品致死案件攀高峰，台師大今天舉辦「用藥致死與戒癮復原研討會」，邀請法醫研究所等多名專家學者解析新興毒品致死及各種成癮治療問題。

法務部法醫研究所統計，新興毒品致死問題，在2017年曾經達到100件的高峰，獲得穩定控制後，2019年底又開始倍增，延續到去年3至6月。這些新興毒品致死案多發於17至35歲的年輕族群，平均每案驗出4種新興毒品，包含強力搖頭丸PMMA、卡西酮毒品（浴鹽、喵喵）、一粒眠及K他命等。

法醫研究所組長林棟樑說，PMMA是我國管制的第二級毒品，在毒品市場中是搖頭丸的替代品，毒性是搖頭丸的3至4倍，但因作用時間較慢，施用者常因無法快速感受效果而多次服用，因而服用過量致死。

法醫研究所2019年底發現，國內PMMA濫用致死案例急劇增加，經建立快速檢驗、即時通報機制及案件溯源列管機制後，相關案例在去年7至9月逐步減少。