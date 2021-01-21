快訊

加強防疫！7-11、萊爾富宣布：暫停開放桃園各門市座位區

菲律賓海發生7.0地震 尚無災情傳出

聽新聞
test
0:00 / 0:00

驚悚畫面曝光！西門警遭小黃運將撞飛 右腿當場骨折

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

61歲黃姓男子今晨駕駛計程車，行經台北市萬華區武昌街二段，準備左轉康定路時，因汽車A柱阻擋視線，未發現行人穿越道上有2名員警，直接迎面撞上；其中，謝姓警員及時躲避，王姓警員則被撞倒，連人帶車撞上一旁正在停等紅燈的另輛計程車，導致右大腿骨折，目前仍在醫院治療中。

警方調查，黃男凌晨4時30分駕車經過西門町商圈，沿武昌街二段東往西方向行進，準備左轉康定路時，未禮讓2名員警走過行人穿越道，直接撞上2員；走在外側的謝員及時跳開，但內側的王員閃避不及，當場被衝撞，還連人帶車撞上對向正在停等紅燈的另輛計程車。

謝員見狀立刻朝肇事計程車大喊「後退！後退啦！」並呼叫救護人員到場處理，王員因右大腿骨折，被送往台大醫院開刀治療，目前仍在院內觀察當中。

據悉，受傷的王姓警員25歲，已在西門町派出所服務逾3年，平時執勤認真，查緝毒品表現十分優異，面對酒醉鬧事的民眾也能耐心安撫，是同事眼中的優秀警員。

肇事的黃男表示，當時因為A柱阻擋視線，完全沒發現有人在汽車左側，撞到警察還致人受傷十分抱歉。

警方表示，當時轄區西門町派出所接獲民眾報案，指西門町商圈內有道路出現坑洞，有傷人之虞，謝、王2員即步行到場查看，途中發生意外；肇事黃男酒測值為0，但因為禮讓行人，後續將依道路交通管理處罰條例舉發。

依據道路交通管理處罰條例規定，汽車駕駛人若駕車行經行人穿越道，有行人穿越時，不暫停讓行人先行，可處1200至3600元罰緩。警方呼籲，行人穿越馬路務必行走在行人穿越道，並快速通過，駕駛人駕車行經行人穿越道時，務必減速慢行，禮讓行人優先通行，以維護用路安全。

肇事車輛未禮讓2名員警走過行人穿越道，直接撞上2員。記者李隆揆／翻攝
肇事車輛未禮讓2名員警走過行人穿越道，直接撞上2員。記者李隆揆／翻攝
王員因右大腿骨折，被送往台大醫院開刀治療，目前仍在院內觀察當中。記者李隆揆／翻攝
王員因右大腿骨折，被送往台大醫院開刀治療，目前仍在院內觀察當中。記者李隆揆／翻攝
王員因右大腿骨折，被送往台大醫院開刀治療，目前仍在院內觀察當中。記者李隆揆／翻攝
王員因右大腿骨折，被送往台大醫院開刀治療，目前仍在院內觀察當中。記者李隆揆／翻攝

計程車 西門町 骨折

延伸閱讀

A柱擋視線！小黃左轉肇事 25歲警員右腿被夾斷

北北基春節計程車加成費率一致 每趟加收20元

司機跌倒致椎弓兩處骨折 進階水介質震波讓骨癒合

春節北北基計程車每趟加收20元 2/7到2/16

相關新聞

驚悚畫面曝光！西門警遭小黃運將撞飛 右腿當場骨折

61歲黃姓男子今晨駕駛計程車，行經台北市萬華區武昌街二段，準備左轉康定路時，因汽車A柱阻擋視線，未發現行人穿越道上有2名...

A柱擋視線！小黃左轉肇事 25歲警員右腿被夾斷

台北市警局萬華分局警方今晨4時許接獲民眾報案，指轄內路面有坑洞，轄區西門町派出所獲報後派2名員警到場查看，未料2員一出派...

獨／富王鴨肉另覓地重新營業 律師曝現況

台中富王鴨肉店王姓店長嗆女外送員「毛長齊再出來講話」等語，引發一連串風波，本月9日出面道歉後又神隱。王姓店長委託的律師李...

新興毒品掩人耳目竟偽製50嵐茶包 輕易被警識破

台南市出現毒販為掩人耳目，將安非他命、K他命和新興毒品喵喵混合後，裝在一起，外包裝還印上知名飲料茶飲店品牌字樣，但仍被警...

控騙徒恐嚇滅證逍遙法外 男訴諸法律未果籲勿因貪上當

台北市黃姓男子提告沈姓男子涉嫌詐欺、恐嚇等罪，但因證據不足，沈男獲檢方不起訴處分；黃男心有不甘，認為沈男詐財後慣以恐嚇手...

不滿友人遭討債簽本票 男與一夥人將其毆打致死遭起訴

楊姓男子不滿34歲邱姓男子先前強押友人傅姓男子討債逼簽本票，去年9月夥同多名友人分3輛車前往埋伏，持槍與球棒將邱押走，並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。