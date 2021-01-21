驚悚畫面曝光！西門警遭小黃運將撞飛 右腿當場骨折

61歲黃姓男子今晨駕駛計程車，行經台北市萬華區武昌街二段，準備左轉康定路時，因汽車A柱阻擋視線，未發現行人穿越道上有2名員警，直接迎面撞上；其中，謝姓警員及時躲避，王姓警員則被撞倒，連人帶車撞上一旁正在停等紅燈的另輛計程車，導致右大腿骨折，目前仍在醫院治療中。

警方調查，黃男凌晨4時30分駕車經過西門町商圈，沿武昌街二段東往西方向行進，準備左轉康定路時，未禮讓2名員警走過行人穿越道，直接撞上2員；走在外側的謝員及時跳開，但內側的王員閃避不及，當場被衝撞，還連人帶車撞上對向正在停等紅燈的另輛計程車。

謝員見狀立刻朝肇事計程車大喊「後退！後退啦！」並呼叫救護人員到場處理，王員因右大腿骨折，被送往台大醫院開刀治療，目前仍在院內觀察當中。

據悉，受傷的王姓警員25歲，已在西門町派出所服務逾3年，平時執勤認真，查緝毒品表現十分優異，面對酒醉鬧事的民眾也能耐心安撫，是同事眼中的優秀警員。

肇事的黃男表示，當時因為A柱阻擋視線，完全沒發現有人在汽車左側，撞到警察還致人受傷十分抱歉。

警方表示，當時轄區西門町派出所接獲民眾報案，指西門町商圈內有道路出現坑洞，有傷人之虞，謝、王2員即步行到場查看，途中發生意外；肇事黃男酒測值為0，但因為禮讓行人，後續將依道路交通管理處罰條例舉發。

依據道路交通管理處罰條例規定，汽車駕駛人若駕車行經行人穿越道，有行人穿越時，不暫停讓行人先行，可處1200至3600元罰緩。警方呼籲，行人穿越馬路務必行走在行人穿越道，並快速通過，駕駛人駕車行經行人穿越道時，務必減速慢行，禮讓行人優先通行，以維護用路安全。