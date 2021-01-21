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A柱擋視線！小黃左轉肇事 25歲警員右腿被夾斷
台北市警局萬華分局警方今晨4時許接獲民眾報案，指轄內路面有坑洞，轄區西門町派出所獲報後派2名員警到場查看，未料2員一出派出所，其中1名王姓警員過馬路時遭計程車衝撞，導致右腿骨折，目前仍在醫院治療。
警方表示，當時是因民眾報案，指稱西門町有道路出現坑洞，王等兩名員警獲報查看，在過馬路時，王遭計程車衝撞，直直頂撞到對向另一輛停等紅燈的計程車，王員被夾在兩車中間，導致右腿骨折，救護人員到場將其送醫治療。
肇事的61歲計程車司機說，當時行經康定路、武昌街二段路口，正要左轉，但汽車A柱擋到員警身影，他沒看到人，所以直接左轉，未料發生事故，他自己也嚇了一跳。
受傷的王姓警員25歲，已在西門町派出所服務逾3年，平時執勤認真，查緝毒品表現十分優異，面對酒醉鬧事的民眾也能耐心安撫，是同事眼中的優秀警員，沒想到今晨卻遭撞受傷。
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