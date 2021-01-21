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涉及掃射養生館案 36歲男遠離妻小躲屏東新園落網

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

36歲陳姓男子3年前涉入屏東恆春鎮掃射養生館案，他只是在場未動手獲不起訴，但警方另於他住處查獲子彈送辦，之後判刑被通緝；由於他另案又被搜出改造手槍，警政署將他列為重要案犯，刑事局南打及左營分局8天前到屏東新園鄉攻堅，成功逮人歸案。

全案發生於2018年1月5日凌晨，屏東恆春鎮1間養生館遭多名男子進入討債，對天花板開槍，更在店門口連開5槍，由於陳姓男子當時負責駕車，事後被查緝到案，檢方認定他不知情而未起訴，但後來警方查獲陳擁子彈，將他送辦，屏東地院判3月徒刑定讞。

據了解，陳姓男子2018年底再遭搜出有改造手槍、子彈及毒品，恐面臨重刑，不得已跟妻子及小孩分開住，他獨自躲到遠房親戚位於屏東新園鄉民宅，很少出門，使屏檢要執行3月徒刑的案件未果，2020年4月發布通緝。

警方指出，陳姓男子屢涉槍砲相關案件，已形成治安隱憂，警政署列為重要案犯，刑事局南打偵二隊發現他仍在屏東一帶，多次跟監後，本月13日南打與左營分局搜捕。

警方當時撬開破門，陳姓男子當時正在房內打電腦遊戲，聽聞警方強力攻堅聲響，也並無反抗當場就範，警又在屋內搜出安非他命1包0.8公克、 玻璃球吸食器1組，解送屏東地檢署歸案。

警方在陳姓男子藏匿住宅發現安非他命及吸食器。記者林伯驊／翻攝
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陳姓男子（中）涉及槍砲案件通緝，刑事局南打偵二隊緝捕到案。記者林伯驊／翻攝
陳姓男子（中）涉及槍砲案件通緝，刑事局南打偵二隊緝捕到案。記者林伯驊／翻攝
刑事局南打、左營分局日前到屏東新園鄉民宅攻堅，逮陳姓通緝犯。記者林伯驊／翻攝
刑事局南打、左營分局日前到屏東新園鄉民宅攻堅，逮陳姓通緝犯。記者林伯驊／翻攝

屏東 通緝 恆春

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