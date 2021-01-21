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新興毒品掩人耳目竟偽製50嵐茶包 輕易被警識破

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市出現毒販為掩人耳目，將安非他命、K他命和新興毒品喵喵混合後，裝在一起，外包裝還印上知名飲料茶飲店品牌字樣，但仍被警方識破查獲。市警五分局昨天深夜11點多在陳姓男藥頭住處查獲35包毒品包，今天警詢後依毒品罪嫌法辦。

台南市警五分隊偵查隊，昨晚11點多持搜索票前住永康區小東路陳姓男藥頭（43歲）租屋處搜索，查扣毒品包35包，安非他命和毒品吸食器。陳供稱，毒品包是他向別人購買的，他並沒有分裝後再出售，毒品包是要供自己食用。

警方另在陳租處意外查獲毒品通緝犯顏女（50歲），顏女是因涉及毒品案，2 天前被台南地檢署發布通緝，警方將她解送南檢歸案。

警方說，毒販為了躲避員警查緝，常將毒品混入咖啡包或是茶包小包裝，以掩人耳目，這次首次查獲有人以知名 茶飲品牌店「50嵐」 為外包裝，但「50嵐」並未出茶包，最後仍被員警識破，警詢後將依毒品罪嫌移送南檢偵辦。

台南市最近出現毒品將新興毒品以知名茶飲品牌包裝，企圖掩人耳目仍被警方識破。圖／讀者提供
台南市最近出現毒品將新興毒品以知名茶飲品牌包裝，企圖掩人耳目仍被警方識破。圖／讀者提供

毒品 通緝 品牌

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