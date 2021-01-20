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控騙徒恐嚇滅證逍遙法外 男訴諸法律未果籲勿因貪上當
台北市黃姓男子提告沈姓男子涉嫌詐欺、恐嚇等罪，但因證據不足，沈男獲檢方不起訴處分；黃男心有不甘，認為沈男詐財後慣以恐嚇手法逼迫被害人滅證，因此能逍遙法外，鑑於另有其他人受沈男所害，訴諸法律又未果，黃男等人決定投訴媒體，呼籲網友勿因一時貪財上當受騙。
黃男說，2019年7月，暱稱「劉小晴」的30歲沈男在臉書上私訊他，稱其能在宜蘭縣礁溪、羅東等地多家遊藝場玩百家樂，且能穩賺不賠進而獲利，吸引黃男合夥投資。
黃信以為真，與沈相約到宜蘭碰面後交付9萬元現金，一同出入多家遊藝場依沈指示下注，直到隔天凌晨5時許，隨沈到一處民宅準備休息，未料一進門沈就變臉。
沈否認自己拿了黃的9萬元，要求黃撕毀先前簽下的合約及抵押的行照，丟到馬桶裡沖掉，並將兩人所有通訊對話紀錄刪除，否則將到黃上班處鬧場，或在黃背包內放毒品及槍枝栽贓，甚至找人毆打黃。黃原本想離開，但沈馬上撥打電話，稱要找人揍黃，黃心生畏懼，只好照辦滅證。
黃事後發現有其他人被沈以相同手法詐財、恐嚇，若沒錢，沈就逼簽本票，遂聯合其他被害人報警提告詐欺、恐嚇、強制等罪。然而宜蘭地檢署偵結認為，黃的指控證據不足，加上無法藉數位採證還原黃所指被刪除的對話紀錄，未能證明沈詐欺、恐嚇取財，沈獲不起訴處分。
對此，黃氣憤表示，沈男擅長躲避監視器、逼迫被害人滅證，所以至今仍逍遙法外；一個人指控可以是證據不足，但那麼多人出來指證，犯行難道子虛烏有？因訴諸法律無果，黃等人決定訴諸媒體，希望呼籲其他網友，切勿因一時貪念而受騙上當。
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