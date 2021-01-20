不滿友人遭討債簽本票 男與一夥人將其毆打致死遭起訴

楊姓男子不滿34歲邱姓男子先前強押友人傅姓男子討債逼簽本票，去年9月夥同多名友人分3輛車前往埋伏，持槍與球棒將邱押走，並將其痛毆，邱被打得渾身是傷，不久沒了呼吸心跳，楊男等人見狀立刻用棉被將邱包覆，開車載往桃園一間醫院丟包；新竹地檢偵查終結，依傷害致死罪嫌起訴楊在內共9人。

經查，楊男因不滿邱男先前強押好友討債簽本票，去年9月25日上午找來多名友人開3輛車前往邱位於新竹的住處埋伏，等邱當天傍晚5點多開車返家，3輛車立刻前後包抄將邱困住。

隨後，楊男與友人謝男強行將邱拉下車，由謝與另名蔡男持槍與棍棒，其餘人徒手先將邱痛毆一頓，隨後再將邱押上車，還用布將邱的頭罩住，晚間將邱一路押往桃園一處民宅。