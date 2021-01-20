中山分局去年幫遭詐騙民眾追回1578萬 感謝銀行有功

昨天台北市警中山分局舉辦金融機構安全維護協調會，中山分局副分局長余永廉向轄內金融機構、珠寶銀樓、當舖等業者指出，去年一整年中山區被成功攔阻的詐欺案有52件，共1578萬詐騙款項成功追回，其中金融機構行員功不可沒，呼籲今年各大金融機構繼續與警方合作。

昨天下午3點，中山區各大金融機構、珠寶銀樓、當舖業者到中山分局參加「年前治安工作」金融機構安全維護協調會，與警方討論去年一整年治安狀況，討論常見詐騙手法，例如假檢警詐財、交友軟體上利用感情詐財等案例。

中山警方說，去年一整年攔阻52件詐騙案，幫助所有被害人防止遭騙的金額，達1578萬元。

余永廉說，由此可知第一線的金融機構行員功不可沒，另外，春安期間多數民眾會提領鉅額款項，應特別注意護鈔工作，以避免使歹徒有機可乘。