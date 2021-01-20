馬祖「春節擴大威力掃蕩誓師大會」 加強查緝走私

有鑑於大陸抽砂船屢屢傳出越界，海巡署於今日上午在馬祖南竿福澳港舉行「春節擴大威力掃蕩誓師大會」，由金馬澎分署分署長廖德成主持，集合第10岸巡隊、第十海巡、連江查緝隊，並邀請陸軍馬祖防衛指揮部、連江縣警察局、馬祖調查站、馬祖憲兵隊、基隆港務警察總隊福澳中隊等單位共同執行，總計動員1艇10車70人，展開馬祖地區、岸際、港區及海上查察掃蕩勤務，希望能嚇阻不法，維護社會安定，讓馬祖鄉親安心過好年。

這項「春節擴大威力掃蕩誓師大會」，還邀請連江縣縣長劉增應、議長張永江、立委陳雪生辦公室特助游恒毅、連江地方檢察署檢察長張介欽、陸軍馬祖防衛指揮部副參謀長駱貞俊、連江縣警察局局長蔡鴻義、產業發展處王建華處長、港務處處長林志豐等人參與。