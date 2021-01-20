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馬祖「春節擴大威力掃蕩誓師大會」 加強查緝走私

聯合報 / 記者蔡家蓁／連江即時報導

有鑑於大陸抽砂船屢屢傳出越界，海巡署於今日上午在馬祖南竿福澳港舉行「春節擴大威力掃蕩誓師大會」，由金馬澎分署分署長廖德成主持，集合第10岸巡隊、第十海巡、連江查緝隊，並邀請陸軍馬祖防衛指揮部、連江縣警察局、馬祖調查站、馬祖憲兵隊、基隆港務警察總隊福澳中隊等單位共同執行，總計動員1艇10車70人，展開馬祖地區、岸際、港區及海上查察掃蕩勤務，希望能嚇阻不法，維護社會安定，讓馬祖鄉親安心過好年。

這項「春節擴大威力掃蕩誓師大會」，還邀請連江縣縣長劉增應、議長張永江、立委陳雪生辦公室特助游恒毅、連江地方檢察署檢察長張介欽、陸軍馬祖防衛指揮部副參謀長駱貞俊、連江縣警察局局長蔡鴻義、產業發展處王建華處長、港務處處長林志豐等人參與。

廖德成表示，農曆春節將至，民生物資需求增加，為保障國人健康、維護國內畜牧產業經濟，防止疫病入侵馬祖地區，藉由統合海巡能量、結合友軍力量，以實際行動向國人及馬祖鄉親，宣示守護國土，強力執法的決心，海巡署在春節期間將加強查緝走私、非法入出國及中國大陸船舶違法越界等不法情事，強化防堵新冠肺炎、非洲豬瘟等疫情工作，維護海域海岸治安、保護海洋生態資源及確保人民生命財產安全。

海巡署於今日上午在馬祖南竿福澳港舉行「春節擴大威力掃蕩誓師大會」，由金馬澎分署分署長廖德成主持。圖／第10岸巡隊提供
海巡署於今日上午在馬祖南竿福澳港舉行「春節擴大威力掃蕩誓師大會」，由金馬澎分署分署長廖德成主持。圖／第10岸巡隊提供
海巡署今日在馬祖南竿福澳港舉行「春節擴大威力掃蕩誓師大會」，軍容堅強。圖／第10岸巡隊提供
海巡署今日在馬祖南竿福澳港舉行「春節擴大威力掃蕩誓師大會」，軍容堅強。圖／第10岸巡隊提供
連江縣辦「春節擴大威力掃蕩誓師大會」，與會貴賓合影。圖／第10岸巡隊提供
連江縣辦「春節擴大威力掃蕩誓師大會」，與會貴賓合影。圖／第10岸巡隊提供

馬祖 海巡署 春節

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