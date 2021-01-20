馬祖「春節擴大威力掃蕩誓師大會」 加強查緝走私
有鑑於大陸抽砂船屢屢傳出越界，海巡署於今日上午在馬祖南竿福澳港舉行「春節擴大威力掃蕩誓師大會」，由金馬澎分署分署長廖德成主持，集合第10岸巡隊、第十海巡、連江查緝隊，並邀請陸軍馬祖防衛指揮部、連江縣警察局、馬祖調查站、馬祖憲兵隊、基隆港務警察總隊福澳中隊等單位共同執行，總計動員1艇10車70人，展開馬祖地區、岸際、港區及海上查察掃蕩勤務，希望能嚇阻不法，維護社會安定，讓馬祖鄉親安心過好年。
這項「春節擴大威力掃蕩誓師大會」，還邀請連江縣縣長劉增應、議長張永江、立委陳雪生辦公室特助游恒毅、連江地方檢察署檢察長張介欽、陸軍馬祖防衛指揮部副參謀長駱貞俊、連江縣警察局局長蔡鴻義、產業發展處王建華處長、港務處處長林志豐等人參與。
廖德成表示，農曆春節將至，民生物資需求增加，為保障國人健康、維護國內畜牧產業經濟，防止疫病入侵馬祖地區，藉由統合海巡能量、結合友軍力量，以實際行動向國人及馬祖鄉親，宣示守護國土，強力執法的決心，海巡署在春節期間將加強查緝走私、非法入出國及中國大陸船舶違法越界等不法情事，強化防堵新冠肺炎、非洲豬瘟等疫情工作，維護海域海岸治安、保護海洋生態資源及確保人民生命財產安全。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言