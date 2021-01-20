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高雄美麗華舞廳打架停業至今 真相竟是員工圍毆酒客

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

高雄知名美麗華舞廳去年10月18日清晨門口爆發打群架，警方快打部隊趕抵時人已散去，事後追查疑蘇姓酒客鬧事，慘遭多名舞廳員工涉圍毆，全案高雄地檢署偵結，認定黃姓幹部、陳姓及游姓泊車小弟、黃的邱姓友人涉動手，依妨害秩序罪嫌起訴。

美麗華舞廳去年7月才發生鬥毆凶殺案，導致時任高市警局長李永癸遭撤換；10月再發生此案，美麗華隨即暫停營業避風頭，接任的局長劉柏良表態「業者未做好自主管理，不可能只歇業3天可以交代」，之後更24小時皆有警車停在門口，持續2周，目前雖已無警方站崗，舞廳至今未復業。

據了解，蘇姓男子去年10月18日凌晨到美麗華舞廳消費，約清晨5點多要離去時，疑酒後大聲喧囂，跟舞廳員工爆發肢體衝突。

檢方查出，蘇姓酒客當時在舞廳包廂內，就跟舞廳幹部49歲黃姓男子拉扯衝突，泊車小弟23歲陳姓男子、27歲游姓男子便持甩棍上前毆打，黃也有持甩棍加入，黃的友人21歲邱姓男子則徒手拉扯跟打人，4人一路追毆蘇姓男子到七賢二路的車道上。

警方快打部隊獲報趕抵時，眾人都已散去，蘇姓酒客送醫治療，包括頭部6處撕裂傷、右手掌骨折，胸腹、背及手腳有多處挫傷，但蘇並未提告傷害罪嫌。

黃姓幹部等4人被查緝到案後，都承認持甩棍等鬥毆，警方依殺人未遂罪嫌送辦，但檢方認定，蘇姓酒客雖有頭部外傷，但若4人有殺人犯意，不只如此的傷勢，且持棍棒攻擊屬常見暴力犯罪，難認定主觀有殺人意圖，依妨害秩序罪嫌起訴。

高雄美麗華大舞廳已停業至今。記者林伯驊／翻攝
高雄美麗華大舞廳已停業至今。記者林伯驊／翻攝

殺人 傷害罪 骨折

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