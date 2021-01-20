孫安佐遭控在美國製槍未遂 開庭10分鐘身體不適奔廁所

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

孫安佐遭控在美國製槍未遂罪，今士林地方法院開庭，整理爭執與不爭執事項，孫安佐突然在開庭約10分鐘表示「身體不舒服」法官暫時休庭，待孫安佐如廁拉肚子返回法庭，孫表示「okok可以」才繼續開庭。今準備程序終結，預計農曆年後續開庭。

士林地院法官今開庭，整理爭執與不爭執事項，但開庭經約10分鐘，孫安佐突然手比畫，表達肚子不舒服，向法官說「身體不舒服」，法官隨即諭知暫時休庭。孫起身前往廁所，父親孫鵬和一名朋友也跟著入廁關心。

孫安佐從廁所返回法庭後，全程配戴口罩，看不出臉色有無異樣，法官問，身體狀況是否能繼續開庭，孫說，「okok可以」

此案爭執事項為孫安佐涉犯行為，是否夠成槍砲彈藥刀械管制條例7條第6項、第1項製槍未遂罪；孫安佐在美國組裝槍枝零件位組成之行為（即起訴書主張製造槍枝未遂部分）在美國法典（聯邦法及賓州法）是否有處罰依據。法官問孫安佐，對於爭點客觀事實沒有意見？孫簡短回答「是」。

全案無其他證據調查，律師日前提到孫鵬書寫意見書，將再補給法院。法院諭知準備程序終結，下次開預計在農曆年後，庭期未定。孫鵬及孫安佐分別離去法院，孫安佐對於身體不適，不發一語，身旁的律師則說，今日不受訪。

孫安佐（右）在律師陪同下離開法院。記者蕭雅娟／攝影
孫安佐（右）在律師陪同下離開法院。記者蕭雅娟／攝影

孫安佐 槍枝

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