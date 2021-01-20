影／陳盈助訊後要匯1.5億具保 等律師看筆錄先返家

嘉義地檢署與橋頭地檢署15名檢察官、600名偵查員，昨到北中南上百處搜索博弈網站機房，嘉義聞人陳盈助、妻子陳素月等人被檢調帶回訊問，檢訊至今天凌晨，同意陳盈助先以1億5000萬本票做保返家，上午9時再訊至10時許完成訊問，但陳以無律師在場未簽名，檢同意他先返家，另1億5000萬交保金將採匯款。

檢方今天上午偵訊至10時許，陳對相關案情交待說明後，檢要陳確認偵訊筆錄，陳表示此法律文件，必須由委任的夏、趙姓2律師看過，現律師不在場不能確認、無法簽名，檢同意其說法，讓陳先返家休息，另排時間等律師到場確認。

檢方表示，本案未開拘票，僅傳陳到案說明、陳也相當配合，因此陳訊問過程表示身體不適，檢才同意他返家休息。

據了解，陳承認在海外有合法博弈事業，但否認國內博弈、六合彩等賭博機房與他有關，相關金流都是友人間借貸關係，檢方搜查的部分辦公室雖是他的，但都是租賃，強調他在國內從事的都是合法事業。

「樹大有枯枝！」據陳盈助公司內部表示，去年受疫情影響，陳的許多海外公司人都返台，部分人士在國內開辦新業務，陳曾建議暫緩，但年輕一輩有自己的想法，要自創事業，才造成這次被查。