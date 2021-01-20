快訊

美軍變卦、台灣重災？F-16戰機電戰系統之爭方興未艾

影／陳盈助訊後要匯1.5億具保 等律師看筆錄先返家

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導

嘉義地檢署與橋頭地檢署15名檢察官、600名偵查員，昨到北中南上百處搜索博弈網站機房，嘉義聞人陳盈助、妻子陳素月等人被檢調帶回訊問，檢訊至今天凌晨，同意陳盈助先以1億5000萬本票做保返家，上午9時再訊至10時許完成訊問，但陳以無律師在場未簽名，檢同意他先返家，另1億5000萬交保金將採匯款。

檢方今天上午偵訊至10時許，陳對相關案情交待說明後，檢要陳確認偵訊筆錄，陳表示此法律文件，必須由委任的夏、趙姓2律師看過，現律師不在場不能確認、無法簽名，檢同意其說法，讓陳先返家休息，另排時間等律師到場確認。

檢方表示，本案未開拘票，僅傳陳到案說明、陳也相當配合，因此陳訊問過程表示身體不適，檢才同意他返家休息。

據了解，陳承認在海外有合法博弈事業，但否認國內博弈、六合彩等賭博機房與他有關，相關金流都是友人間借貸關係，檢方搜查的部分辦公室雖是他的，但都是租賃，強調他在國內從事的都是合法事業。

「樹大有枯枝！」據陳盈助公司內部表示，去年受疫情影響，陳的許多海外公司人都返台，部分人士在國內開辦新業務，陳曾建議暫緩，但年輕一輩有自己的想法，要自創事業，才造成這次被查。

本案除了傳訊陳盈助，陳妻子陳素月、胞弟陳盈坤及營勝國際開發執行長吳德亮，全台約百人被檢調帶回訊問，檢訊至今天凌晨陳素月、吳德亮都請回，陳盈助預定1億5000萬交保。

陳盈助今天上午訊後，因律師不在、無法確認筆錄，檢同意他先返家休息。記者卜敏正／攝影
陳盈助今天上午訊後，因律師不在、無法確認筆錄，檢同意他先返家休息。記者卜敏正／攝影
陳盈助今天上午訊後，因律師不在、無法確認筆錄，檢同意他先返家休息。記者卜敏正／攝影
陳盈助今天上午訊後，因律師不在、無法確認筆錄，檢同意他先返家休息。記者卜敏正／攝影

律師 嘉義

延伸閱讀

高雄嘉義檢聯手查緝博弈大亨 扣現金逾7千萬

高雄警方搜查線上博弈集團 銀行帳戶數億元

15名檢察官600名幹員查賭博洗錢 陳盈助夫妻等百人被訊

嘉義商人陳盈助被檢調帶走 訊問疑涉賭博網站洗錢案

相關新聞

永裕興18號漂流公海21天 搜救員今成功登船但不見人影

我國籍「永裕興18號」鮪釣漁船去年12月30日在太平洋公海失聯漂流，今天進入第21天，船上有一名本國籍船長及九名印尼船員...

影／陳盈助訊後要匯1.5億具保 等律師看筆錄先返家

嘉義地檢署與橋頭地檢署15名檢察官、600名偵查員，昨到北中南上百處搜索博弈網站機房，嘉義聞人陳盈助、妻子陳素月等人被檢...

影／警攔查出租車聞塑膠臭味 老舊置物箱翻出大包毒品

吳姓男子昨天開出租車遇警攔查，警方在車內老舊置物箱內翻出大包毒品，包括K他命和毒咖啡包，警詢後依毒品罪嫌移送新北地檢署偵...

打詐專案／陳盈助1.5億作保先返家 今上午續訊問

嘉義地檢署與橋頭地檢署15名檢察官、600名偵查員，昨到北中南上百處搜索博弈網站機房，嘉義聞人陳盈助、妻子陳素月、胞弟陳...

無故打死退休老師 5度判死

男子劉志明七年前持鐵鎚擊殺素昧平生的五十九歲退休女教師，還劫財性侵，一、二審及更一及更二審都判他死刑；高雄高分院昨更三審...

犯下5起住宅竊盜 毒蟲清晨開贓車自撞遭枋寮警逮捕

屏東39歲劉姓男子日前凌晨駕車在枋寮鄉德聖路自撞，警方到場處理，劉男不僅不下車，還不斷跳針說「要找手機」，讓警察起疑。經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。