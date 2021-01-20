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影／警攔查出租車聞塑膠臭味 老舊置物箱翻出大包毒品

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

吳姓男子昨天開出租車遇警攔查，警方在車內老舊置物箱內翻出大包毒品，包括K他命和毒咖啡包，警詢後依毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北保大第一中隊霹靂員警19日凌晨在五股區執行路檢勤務，攔查一部出租汽車，駕駛吳姓男子（20歲）才一降下車窗受檢，一旁靠近的員警馬上就聞到一股塑膠燃燒的臭味，保大員警仍不動聲色的繼續盤查，車內的吳男自以為將毒品藏的妥當不會被發現，還相當乾脆的說，「盡量檢視沒關係」。

員警在其同意檢查後，很快就在車內副駕駛座前方置物箱處發現異狀，員警起初打開置物箱時，就覺得置物箱似乎快鬆脫掉下來，果然打開後，置物箱上方露出了一大段縫隙和斷裂痕跡，再以手電筒一照之下，裡面果真藏了一大包毒品。

經員警檢視共有K他命8包，重7公克、毒咖啡包18包，共重124公克，吳男見事機敗露也只有乖乖認罪。警詢後昨天依毒品罪嫌移送檢方偵辦。

警方呼籲，毒咖啡包包裝五花八門、繽紛奪目，常容易令人產生好奇心，誤被其彩色漂亮的外表所吸引，卻不知道包裹彩色糖衣的裡面是有害的毒品，家長們一定要特別提醒年輕孩子們注意，不用來路不明的東西，更勿因一時好奇而使用，以免毒害一生。

吳姓男子昨開出租車遇警攔查，警方在車內老舊置物箱內翻出大包毒品。記者王長鼎／翻攝
吳姓男子昨開出租車遇警攔查，警方在車內老舊置物箱內翻出大包毒品。記者王長鼎／翻攝
吳姓男子昨開出租車遇警攔查，警方在車內老舊置物箱內翻出大包毒品。記者王長鼎／翻攝
吳姓男子昨開出租車遇警攔查，警方在車內老舊置物箱內翻出大包毒品。記者王長鼎／翻攝
吳姓男子昨開出租車遇警攔查，警方在車內老舊置物箱內翻出大包毒品。記者王長鼎／翻攝
吳姓男子昨開出租車遇警攔查，警方在車內老舊置物箱內翻出大包毒品。記者王長鼎／翻攝
吳姓男子昨開出租車遇警攔查，警方在車內老舊置物箱內翻出大包毒品。記者王長鼎／翻攝
吳姓男子昨開出租車遇警攔查，警方在車內老舊置物箱內翻出大包毒品。記者王長鼎／翻攝

毒品 咖啡 新北

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