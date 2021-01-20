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打詐專案／陳盈助1.5億作作保先返家 今上午續訊問

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導

嘉義地檢署與橋頭地檢署15名檢察官、600名偵查員，昨到北中南上百處搜索博弈網站機房，嘉義聞人陳盈助、妻子陳素月、胞弟陳盈坤及營勝國際開發執行長吳德亮，全台約百人被檢調帶回訊問，檢訊至今天凌晨，陳姓、朱姓涉嫌人聲請羈押，陳盈坤、陳素月、吳德亮請回，檢同意陳盈助先以1億5000萬元做保返家，上午繼續訊問。

據了解，檢方訊問到今天清晨4點，陳身體一直不適，因陳心臟有裝支架，檢以人道考量同意陳先以3張5000萬本票作保，讓陳由警方陪同先返家休息，上午9點陳準時再回到地檢署繼續接受偵訊。

據了解，陳承認在海外有合法博弈事業，但否認國內博弈、六合彩等賭博機房與他有關，相關金流都是友人間借貸關係，檢方搜查的部分辦公室雖是他的，但都是租賃，強調他在國內從事的都是合法事業。

「樹大有枯枝！」據陳盈助公司內部表示，去年受疫情影響，陳的許多海外公司人都返台，部分人士在國內開辦新業務，陳曾建議暫緩，但年輕一輩有自己的想法，要自創事業，才造成這次被查。

嘉義、橋頭地檢署等單位，執行警政署1819打詐專案，已長時間監控「數位科技公司」等公司，該公司網站從事運動博弈、六合彩等賭博，會員遍布國內外，在台設有機房與水房等，也疑涉洗錢

現場監控調查員發現，本月16日嘉義市青年街辦公室開始清理、搬到文化路，之後又搬到陳盈助等人所有的世賢路辦公室，檢方當機立斷指揮幹員，16日晚到嘉義市西區多處辦公室搜索，調查地下匯兌、洗錢及賭博等機房、水房，並帶回多人訊問。

檢昨天又指揮動員超過600名偵查員，到全台北中南多處搜索，調查扣電腦、機台等證物，全案依賭博、洗錢方向偵辦，陳盈助、陳素月、陳盈坤，及等人，都以被告身分到嘉義地檢署受訊問。

陳盈助對這波查辦早有準備，檢調查辦都維持一貫生活步調，處理公務、上玫瑰園喝咖啡，檢調昨上門搜索時，他還神態自若問「今天要查了哦？」對於檢方這次打詐、博弈專案與自己無關聯，似乎相當有信心。

陳盈助上午9點回到嘉義地檢署繼續接受訊問。記者卜敏正／攝影
陳盈助上午9點回到嘉義地檢署繼續接受訊問。記者卜敏正／攝影
陳盈助上午9點回到嘉義地檢署繼續接受訊問。記者卜敏正／攝影
陳盈助上午9點回到嘉義地檢署繼續接受訊問。記者卜敏正／攝影

嘉義 賭博 洗錢

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