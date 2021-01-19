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犯下5起住宅竊盜 毒蟲清晨開贓車自撞遭枋寮警逮捕

聯合報 / 記者陳弘逸潘欣中／屏東即時報導

屏東劉姓男子駕車自撞，讓犯行曝光。記者陳弘逸／翻攝
屏東劉姓男子駕車自撞，讓犯行曝光。記者陳弘逸／翻攝

屏東39歲劉姓男子日前凌晨駕車在枋寮鄉德聖路自撞，警方到場處理，劉男不僅不下車，還不斷跳針說「要找手機」，讓警察起疑。經調查發現，劉男駕駛贓車，車內還有吸食器、毒品、做案工具與贓物，將劉男依竊盜、違反毒品危害防制條例等罪移送。

據了解，劉男在11日清晨4點左右獨自駕車在枋寮鄉德聖路自撞，警方獲報到場協處，劉男始終不願意下車，且不斷在車上跳針表示「要找手機」，還反覆翻查副駕駛座上的物品，令員警起疑。

警方透過車籍資料，發現劉男駕駛贓車，員警隨即要求他下車配合調查，劉男一時心虛，還將2包毒品丟在水溝旁遭員警發現，隨後，警方在車內發現安非他命吸食器，以及板手、鐵鉗子、螺絲起子等多種做案工具。

警方在劉男車內發現多件贓物，初步清查，劉男至少在林邊、佳冬、新埤、枋寮鄉等地犯下5起住宅竊盜，警詢後，將他依竊盜、毒品等罪移送。

枋寮警分局呼籲，民眾若家內有失竊物品，可至枋寮分局東海派出所認領或聯繫08-8712920。

警方在劉姓男子駕駛的贓車內發現安非他命吸食器及作案工具。記者陳弘逸／翻攝
警方在劉姓男子駕駛的贓車內發現安非他命吸食器及作案工具。記者陳弘逸／翻攝

毒品 竊盜 贓車

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