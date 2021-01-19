解除分期付款詐騙翻新 警方籲慎防升級會員話術

傳統「解除分期付款」詐騙手法推陳出新，刑事局今天表示，近期更常見歹徒假冒客服偽稱協助取消「設定為經銷商、升級高級會員」等話術行騙，甚至竄改來電顯示佯裝銀行客服，呼籲民眾提高警覺。

刑事局今天發布新聞稿表示，傳統「解除分期付款」詐騙手法常利用告知曾網購民眾其交易誤設為12期分期，假意請民眾透過自動提款機（ATM）輸入「代碼、密碼」取消分期，實則利用「轉帳」功能將民眾財產轉出。

但近期詐騙話術又推陳出新，刑事局指出，歹徒近來常以「設定為經銷商、升級高級會員」為由，假冒銀行客服人員宣稱協助民眾取消，要求操作網路銀行、ATM，甚或要求購買遊戲點數翻拍傳送，且可能透過竄改來電顯示佯裝銀行客服行騙。

台北市40歲王姓業務員去年12月接到一通手機來電，對方自稱是某購物平台的電商客服人員，因作業疏失誤將王男帳號加入「超級會員」，但此項服務需額外付費，所以致電確認是否同意加入，王男回覆並無需要，但假客服人員再稱取消會員資格需透過銀行客服人員協助取消升級。

王男隨後就接到自稱銀行客服人員來電，稱收到電商通知要取消王男的超級會員合約，並請他提供個人銀行帳號以便作業，心生懷疑的王男質疑對方真偽，假銀行客服告知可用來電顯示電話號碼上網查詢，王男隨即網搜確認來電號碼確實是銀行客服電話，隨後便聽信對方指示加入一名自稱銀行陳主任的LINE帳號聯繫。

銀行陳主任告知王男的銀行帳戶連動外幣，需將外幣換成新台幣以證明連動關係，王男便依循指示且透過網路銀行將名下財產轉帳至陳主任指定帳戶，食髓知味的詐騙集團又騙王男稱其名下股票和銀行帳戶也有連動，須將股票全部賣掉，聽從指示照辦的王男此時剛好接獲來自真正電商的簡訊，提醒顧客要小心詐騙，他才恍然大悟自己上當受騙，總財損金額逾新台幣40萬元。

另新竹市30歲劉姓技術工在去年10月透過臉書購買打火機，隨後在去年12月接到宣稱業者來電，除確認購買事宜外，又告知誤將他升級為「高級會員」且需支付新台幣1萬元會員費，劉男便依對方指示處理取消會員費，利用ATM操作「繳費」功能匯出新台幣104萬7999元，隨後未獲對方任何回應，經撥打165反詐騙諮詢專線才知受騙。

刑事局提醒，民眾若要確認銀行客服來電真偽，務必掛掉來電後，再依銀行客服電話重新撥打確認，也切勿相信自動提款機或網路銀行的「轉帳」功能可輸入「代碼、密碼」取消設定，以免將血汗錢全轉進詐騙集團口袋。