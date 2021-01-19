台南青鯤鯓漁村行刑式槍擊命案 凶嫌主張受酒精影響

台南市55歲男子金文龍與30年好友姚安華合夥投資起糾紛，去年2月17日晚間飲酒後持球棒、石塊砸毀姚的女友郭雪玉所經營檳榔攤，2月21日下午2時27分持改造手槍及子彈，搭車至姚住處，先後對姚、郭女各開3槍，致2人傷重不治，檢方依殺人等罪嫌起訴。金說，他有喝保力達習慣，當天行凶前後都有喝保力達，辯護人主張他因酒精致辨識能力受影響。

檢方認金涉違反槍砲彈藥刀械管制條例、公共危險、毀損、恐嚇、殺人及竊盜等罪嫌起訴，台南地院上午召開準備庭，金表示，沒有意見。金表示，案發當天叫計程車前往姚住處前，途間曾路過檳榔攤下車買保力達，行凶後回程抵車行，再開自己的車到3檳榔攤砸店。

金表示，他有喝保力達的習慣，車上都備有保力達，他在車上又喝了保力達；法官問他喝了幾瓶，他說，記不清楚了。事後，他開車前往麻豆，曾打電話給友人，法官詢問幾點打的？金說「頭腦已經不清楚了」。

辯護人主張他因酒精致辨識能力受影響，請求進行精神鑑定。金行凶後，開車在佳里地區砸了3家檳榔攤，過程也被監視器錄影，檢方要求勘驗當時監視錄影畫面，並將相關證物送請精神鑑定參考。因此，台南地院訂2月4日再召準備庭，勘驗當時監視器畫面。

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