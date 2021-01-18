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3陌生中年男子帶錢約在深夜暗巷聊天？ 一方動手打劫

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市五股區今天凌晨發生搶奪案，1名李姓男子自稱和陌生網友相約，結果剛見面就被搶了8千元，警方隨後於傍晚逮捕2名嫌犯，並在住處搜出毒品。3個都有吸毒前科的中年男子互不相識，三更半夜自稱約在暗巷裡聊天，雖令員警難以置信，但雙方都避重就輕，警方就按犯罪事實偵辦。

住在淡水區的李男今天凌晨4時許報案，聲稱在五股區成泰路一段遭搶，員警獲報趕抵，他卻支支吾吾說不清楚案發經過，後來才改口聲稱和陌生網友相約見面聊天，對方來了2個人，講沒幾句話就搶奪他的皮夾，裡面有8千元現金。

警方受理報案展開調查，從附近監視器看見真有2個人騎乘GoShare共享機車而來，案發後攔計程車逃離。員警掌握嫌犯行蹤，晚間6時許在他們位於林口區文化二路住處，逮捕42歲陳姓、44歲吳姓嫌犯，並在屋內搜出少量安非他命。

2人聲稱缺錢花用，藉故邀約網友李男見面，伺機行搶，得手後坐計程車、買酒菜，花剩3300元。警方私下難以相信3個都有吸毒前科的中年男子，透過網路認識，一人住在淡水區，另2人住在林口區，初次見面約在彼此都沒地緣關係的五股區，身上帶了8千元，三更半夜約在暗巷裡聊天？

由於雙方避重就輕，警方並未查到其他違法事物，偵詢後將依搶奪罪嫌、違反毒品危害防制條例將陳、吳2嫌移送地檢署偵辦。

２名嫌犯把搶來的錢花剩3300元，家裡還被搜出安非他命。記者林昭彰／翻攝
２名嫌犯把搶來的錢花剩3300元，家裡還被搜出安非他命。記者林昭彰／翻攝
3個陌生中年男子帶錢相約在深夜暗巷聊天？結果發生搶奪案。記者林昭彰／翻攝
3個陌生中年男子帶錢相約在深夜暗巷聊天？結果發生搶奪案。記者林昭彰／翻攝
警方在林口區逮捕嫌犯。記者林昭彰／翻攝
警方在林口區逮捕嫌犯。記者林昭彰／翻攝

淡水

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