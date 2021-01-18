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弄丟寶和會前會長名表 新北刑大賠50萬和解

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導

新北檢警去年偵辦「館長」陳之漢槍擊案和掃蕩竹聯幫寶和會成員，偵辦過程弄丟了該幫會幕後大哥邵柏傑的A牌高檔名表，由於尋覓無著，日前已與對方談定50萬元和解；新北刑大稍早證實此事，並表示承辦員警均通過測謊，無侵占嫌疑，研判應是匆忙中不慎掉落，和解金則由幹部們共同分擔。

據了解，檢警為查館長槍擊案，先後發動2波掃黑，8月第一次行動逮捕會長林修伯等人時，已懷疑前會長邵柏傑涉案，但礙於手上證據不夠充足，所以沉潛了一段時間，12月收網逮捕邵柏傑等人。

調查人員從邵柏傑的住處將人帶回，同時也帶回手機、平板等相關證物，但事後清點證據，邵的A牌高檔名表不翼而飛，再三尋找後，確定遺失。

新北刑大證實此事，也知道該款手表價格昂貴，但由於邵也不清楚目前市價多少，雙方最後談定50萬元和解。

警方表示，發現手表遺失時，內部已做過測謊，所有調查人員均過關，排除侵占嫌疑，研判可能是現場匆忙慌亂不慎遺失，相關損失由幹部分擔責任，往後也會加強教育，避免類似情事發生。

新北 測謊 槍擊

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