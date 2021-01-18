聽新聞
test
0:00 / 0:00
弄丟寶和會前會長名表 新北刑大賠50萬和解
新北檢警去年偵辦「館長」陳之漢槍擊案和掃蕩竹聯幫寶和會成員，偵辦過程弄丟了該幫會幕後大哥邵柏傑的A牌高檔名表，由於尋覓無著，日前已與對方談定50萬元和解；新北刑大稍早證實此事，並表示承辦員警均通過測謊，無侵占嫌疑，研判應是匆忙中不慎掉落，和解金則由幹部們共同分擔。
據了解，檢警為查館長槍擊案，先後發動2波掃黑，8月第一次行動逮捕會長林修伯等人時，已懷疑前會長邵柏傑涉案，但礙於手上證據不夠充足，所以沉潛了一段時間，12月收網逮捕邵柏傑等人。
調查人員從邵柏傑的住處將人帶回，同時也帶回手機、平板等相關證物，但事後清點證據，邵的A牌高檔名表不翼而飛，再三尋找後，確定遺失。
新北刑大證實此事，也知道該款手表價格昂貴，但由於邵也不清楚目前市價多少，雙方最後談定50萬元和解。
警方表示，發現手表遺失時，內部已做過測謊，所有調查人員均過關，排除侵占嫌疑，研判可能是現場匆忙慌亂不慎遺失，相關損失由幹部分擔責任，往後也會加強教育，避免類似情事發生。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言