台中大肚娃娃機樓上藏大麻工廠 逮5嫌都被收押

刑事局電偵大隊三隊今天宣布破獲大麻工廠，白領階級陳姓男子等人去年起涉在宜蘭民宅種大麻，再分枝到台中大肚區1間娃娃機店樓上，警方去年11月搜索查扣33株大麻、大麻花成品1600多公克等，將陳等5名男子依製造二級毒品等罪嫌移送，台中地檢署認定有串供之虞，訊後聲押法院全准。

警方查出，台中32歲陳姓男子及32歲郭姓男子為國中同學，現分別經營公司，做生意時認識台北39歲張姓男子，因張有管道取得大麻種子，便借用張的友人、35歲顏姓男子於宜蘭五結鄉民宅，開始種植大麻。

陳姓男子等人去年1月起種植大麻，起初生長情況不佳，經上網學習後，強化燈具照明、澆水等；逐漸穩定後，陳、郭又找上友人綽號「阿邦」42歲陳姓男子，因阿邦在台中大肚區租整棟透天厝經營娃娃機店，去年7、8月間把宜蘭民宅的大麻「克隆（指分枝）」8株，帶到娃娃機店同棟的3樓栽種。

刑事局電偵大隊第三隊接獲線報指娃娃機店樓上藏大麻工廠，報請中檢指揮，與台中及宜蘭警方去年11月17日前往搜索，19日再前往宜蘭五結鄉民宅，共查扣大麻33株、大麻花成品1659公克、燈具、烘乾設備等，也拘捕陳姓男子等5人到案。

據了解，陳姓男子等人辯稱種大麻「自己使用」，但檢警扣到的1本筆記本，發覺有記載大麻花被攜出，不排除已有出貨，將深入查緝，陳等人不願吐實，檢方認定有串供之虞，訊後聲請羈押禁見，都獲法院裁准。