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台中大肚娃娃機樓上藏大麻工廠 逮5嫌都被收押

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

刑事局電偵大隊三隊今天宣布破獲大麻工廠，白領階級陳姓男子等人去年起涉在宜蘭民宅種大麻，再分枝到台中大肚區1間娃娃機店樓上，警方去年11月搜索查扣33株大麻、大麻花成品1600多公克等，將陳等5名男子依製造二級毒品等罪嫌移送，台中地檢署認定有串供之虞，訊後聲押法院全准。

警方查出，台中32歲陳姓男子及32歲郭姓男子為國中同學，現分別經營公司，做生意時認識台北39歲張姓男子，因張有管道取得大麻種子，便借用張的友人、35歲顏姓男子於宜蘭五結鄉民宅，開始種植大麻。

陳姓男子等人去年1月起種植大麻，起初生長情況不佳，經上網學習後，強化燈具照明、澆水等；逐漸穩定後，陳、郭又找上友人綽號「阿邦」42歲陳姓男子，因阿邦在台中大肚區租整棟透天厝經營娃娃機店，去年7、8月間把宜蘭民宅的大麻「克隆（指分枝）」8株，帶到娃娃機店同棟的3樓栽種。

刑事局電偵大隊第三隊接獲線報指娃娃機店樓上藏大麻工廠，報請中檢指揮，與台中及宜蘭警方去年11月17日前往搜索，19日再前往宜蘭五結鄉民宅，共查扣大麻33株、大麻花成品1659公克、燈具、烘乾設備等，也拘捕陳姓男子等5人到案。

據了解，陳姓男子等人辯稱種大麻「自己使用」，但檢警扣到的1本筆記本，發覺有記載大麻花被攜出，不排除已有出貨，將深入查緝，陳等人不願吐實，檢方認定有串供之虞，訊後聲請羈押禁見，都獲法院裁准。

警方指出，大麻成品目前黑市價格每公克1500元到2000元，此次扣得的成品估計市值超過200萬元。

警方在台中大肚區娃娃機店同1棟的3樓，破獲大麻工廠。記者林伯驊／翻攝
警方在台中大肚區娃娃機店同1棟的3樓，破獲大麻工廠。記者林伯驊／翻攝
警方共查扣大麻33株、大麻花成品1659公克、燈具、烘乾設備等。記者林伯驊／攝影
警方共查扣大麻33株、大麻花成品1659公克、燈具、烘乾設備等。記者林伯驊／攝影
警方在宜蘭五結鄉民宅查扣的大麻株、燈具等證物。記者林伯驊／翻攝
警方在宜蘭五結鄉民宅查扣的大麻株、燈具等證物。記者林伯驊／翻攝
警方查扣大麻株市值超過200萬元。記者林伯驊／攝影
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顏姓男子（中）涉提供宜蘭五結鄉住宅來種植大麻。記者林伯驊／翻攝
顏姓男子（中）涉提供宜蘭五結鄉住宅來種植大麻。記者林伯驊／翻攝
警方查扣大麻花成品1659公克，也發現嫌犯的筆記本寫有將成品攜出，不排除有賣出。記者林伯驊／攝影
警方查扣大麻花成品1659公克，也發現嫌犯的筆記本寫有將成品攜出，不排除有賣出。記者林伯驊／攝影
警方在顏姓男子的宜蘭五結鄉民宅住處查扣的大麻株。記者林伯驊／翻攝
警方在顏姓男子的宜蘭五結鄉民宅住處查扣的大麻株。記者林伯驊／翻攝

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