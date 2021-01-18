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「不匯款就遣送大陸」 台詐團假冒公安騙旅日華人上億
林姓男子為首詐騙集團假冒大陸公安，致電住日本的大陸、台灣人，謊稱涉及刑案要求匯款，否則遣送大陸；刑事局初估1年來向上百人騙得1億元，搜索位於台中市的話務機房，逮捕林等4人依詐欺等罪嫌移送。檢方訊後命林等2人30萬元交保，請回另2人。
去年下半年這類詐騙電話暴增，台北駐日經濟文化代表處平均每周接到4、5通民眾諮詢電話。官警說，旅日華人經濟狀況不錯，且對假檢警詐騙欠缺警覺，成為下手目標，以往詐團多指示被害人放現金在公共場所置物櫃「死轉手」，因日本新冠肺炎疫情嚴峻，民眾減少前往公共場所，改為匯款。
警方調查，林姓男子（31歲）等人去年初起在台中市七期重劃區兩處社區大樓租屋，假冒大陸公安致電旅日華人，以涉及跨國洗錢、人頭護照，要求匯款日本的銀行帳戶，威脅若不配合調查，將取消日本居留權遣送大陸。
1名台籍、2名陸籍女子共被騙2000萬日元（約台幣600萬元），去年底向日本警方報案；刑事局駐日聯絡官10月接獲日方通報展開調查。
刑事局國際科偵一隊分析網路資料，本月7日搜索兩處機房各逮獲2人，詢後依詐欺、組織犯罪防制條例罪嫌移送，部分犯嫌坦承行騙。
相較以往查獲案件，這次機房人數少，警方研判是要規避組織條例「3人以上」，但搜索查扣假公安文件、詐騙講稿、電腦設備等，相關事證連結兩處機房有關，仍依組織罪嫌移送。
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