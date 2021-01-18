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在台設機房騙旅日華人 警跨國合作逮4人送辦

中央社 / 台北18日電

林姓男子等4人在台灣設詐騙機房，冒用中國官方及假檢警騙旅日華人，並稱被害人不配合會被押解至中國等。刑事局查出20多人受害，包含台灣及中國人，警訊後把林男等人送辦。

刑事局國際刑警科秘書李泱輯今天在記者會上表示，日前接獲台北駐日經濟文化代表處及日本警察廳通知，近來發生多起居住在日本華人遭詐騙案，調查發現，歹徒躲藏在台灣，掌握事證得知，住台中市的32歲林姓男子等4人涉嫌。

刑事局查出，林姓男子等4人先透過網路電話隨機找旅日華人，再冒用中國官方名義、假檢警方式誆騙被害人，並以涉及跨國洗錢、被冒用資料申辦護照等為由，要被害人以匯款方式支付金額。

刑事局表示，林姓男子等人向被害人恐嚇，若不配合調查，會被押解、遣送至中國或取消日本居留證，讓許多居住在日本華人心生恐懼，最後只能匯款至指定人頭帳戶。但有許多台灣民眾接獲詐騙電話後，紛紛向駐日代表處詢問相關狀況。

刑事局掌握線索後，得知林姓男子等4人分別住台中市西屯區2處豪宅，日前見時機成熟，派員攻堅逮人，搜出被害人基本資料、假公安文件、2輛高級名貴轎車等證物。

刑事局表示，林姓男子等人從去年初至今，詐騙居住在日本華人共20多人受害，得手金額新台幣3000多萬元。

林姓男子等人遭逮後供稱僅詐騙中國人；刑事局訊後依詐欺、組織犯罪防制條例等罪嫌把林男等4人移送台中地檢署偵辦。

詐騙 日本 台中市

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