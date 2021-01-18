影／狡猾毒販躲菜市場製毒 高屏檢警花半年成功逮捕

羅姓男子為首的製毒集團為躲避警方，在屏東縣、高雄市租下5個工廠，以果菜市場作掩護，高屏檢警花費半年時間追查，昨天順利查獲集團5名嫌犯，並查扣毒品安非他命成品122公克、液態安非他命2千毫升及製毒工具等，全案詢後移送屏東地檢署偵辦，羅、陳兩嫌聲押獲准。

楠梓警分局表示，該集團自認年關將近，且目前國內毒品因遭警、調查獲數量多，需求量較大，挺而走險牟利，由於嫌犯生性狡猾、警覺性高，租下5個處所分別處理不同製毒過程，並不斷更換地點，又專挑沒人走動的深夜或凌晨進入製毒工廠，以擺脫警方監控，有賴警方堅持追查，才順利破獲此案。

高屏檢警花費半年時間持續追查、跟監，昨天中午於屏東縣屏東市、萬丹鄉、東港鄉、高雄市大寮區等5處逮捕羅姓主嫌（56歲）、陳嫌（56歲）、吳嫌（51歲）、蘇嫌（50歲）、蔡嫌（48歲）共5人，並取獲毒品除安非他命成品、感冒藥提煉四級毒品麻黃素成品1186公克、製毒工具，及改造子彈12顆。