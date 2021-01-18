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藏高雄傳統市場面交販毒 警逮女藥頭扣19包安毒
有毒品前科的50歲洪姓女子涉在高雄三民區中都市場一帶販毒，高市刑大偵四隊5天前到她住家附近埋伏，由於正值寒流來襲，警方寒風中守候近10小時，見她穿厚大衣、戴毛帽走出來，一舉逮人並進屋內搜索，查扣19小包安非他命，依毒品罪嫌移送高雄地檢署，檢方聲押洪女獲准。
據了解，洪女為單身獨自居住，平時無業，靠販毒維生，她住家就緊鄰傳統的中都市場，跟藥腳約市場面交，因市場四面八方都有出入口，交易地點不固定，常於市場內廊道一手交錢一手交貨，讓警方蒐證難度高。
高市刑大偵四隊去年9月接獲檢舉後報請雄檢指揮，長時間跟監掌握她生活作息，本月13日警方到附近埋伏，但她當天反而未依作息早上出門，讓員警在寒風守候近10個小時，才看見一名身穿紅色大衣、毛帽、圍巾的人快步走出大樓，一認出是洪女，迅速上前逮捕。
警方也持搜索票進入洪女家中，扣得安非他命19包總計83.75公克、玻璃球1盒、空夾鏈袋1批等；另也到別處分別拘捕洪女的藥腳55歲陳姓男子、38歲連姓男子，全案依毒品罪嫌移送3人，洪女收押、陳及連訊後請回。
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