藏高雄傳統市場面交販毒 警逮女藥頭扣19包安毒

有毒品前科的50歲洪姓女子涉在高雄三民區中都市場一帶販毒，高市刑大偵四隊5天前到她住家附近埋伏，由於正值寒流來襲，警方寒風中守候近10小時，見她穿厚大衣、戴毛帽走出來，一舉逮人並進屋內搜索，查扣19小包安非他命，依毒品罪嫌移送高雄地檢署，檢方聲押洪女獲准。

據了解，洪女為單身獨自居住，平時無業，靠販毒維生，她住家就緊鄰傳統的中都市場，跟藥腳約市場面交，因市場四面八方都有出入口，交易地點不固定，常於市場內廊道一手交錢一手交貨，讓警方蒐證難度高。

高市刑大偵四隊去年9月接獲檢舉後報請雄檢指揮，長時間跟監掌握她生活作息，本月13日警方到附近埋伏，但她當天反而未依作息早上出門，讓員警在寒風守候近10個小時，才看見一名身穿紅色大衣、毛帽、圍巾的人快步走出大樓，一認出是洪女，迅速上前逮捕。