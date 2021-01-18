殺同鄉致肚破腸流 越南失聯移工也被打到顱內出血送醫

新北市五股區昨晚發生越南移工被持刀刺殺到肚破腸流，警方調查發現其實2名同鄉是持械互毆，另1人亦負傷卻急著逃離，原來是被列為行方不明的失聯移工，今天凌晨已在北市新光醫院查獲，他被打到顱內出血，手術後暫無生命危險。

這起鬥毆發生在昨晚7時許，大約五、六人原本一起在五股區御成路某電子工廠的員工宿舍喝酒聊天，結果酒過三巡之後2人發生口角引爆持械鬥毆，24歲梅姓男子被持利刃攻擊，腹部、肩膀都有多處穿刺傷，殺到腸子外露，所幸緊急送醫急救，沒有生命危險。