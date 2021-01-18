殺同鄉致肚破腸流 越南失聯移工也被打到顱內出血送醫
新北市五股區昨晚發生越南移工被持刀刺殺到肚破腸流，警方調查發現其實2名同鄉是持械互毆，另1人亦負傷卻急著逃離，原來是被列為行方不明的失聯移工，今天凌晨已在北市新光醫院查獲，他被打到顱內出血，手術後暫無生命危險。
這起鬥毆發生在昨晚7時許，大約五、六人原本一起在五股區御成路某電子工廠的員工宿舍喝酒聊天，結果酒過三巡之後2人發生口角引爆持械鬥毆，24歲梅姓男子被持利刃攻擊，腹部、肩膀都有多處穿刺傷，殺到腸子外露，所幸緊急送醫急救，沒有生命危險。
在場人則指證，逃離現場的同鄉，其實也被梅男以甩棍打到頭破血流，傷勢不輕，不太可能不就醫。警方後來透過周邊醫院清查，凌晨2時許發現他用假名前往北市新光醫院急診，原來他是23歲阮姓失聯移工，被打到顱內出血，已經手術完畢，住在加護病房觀察中，尚未脫險。
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