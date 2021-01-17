網路交友竟遇持刀搶劫 妙齡美容師差點丟命

高雄市鄧姓女美容師與張姓男子在網路交友認識，去年11月底兩人相約到高雄火車站附近的賓館見面，沒想到一進房間，張男就手持美工刀要鄧女把錢交出來，鄧女嚇到大喊救命，幸飯店經理聽到呼救聲打開房門並報警，警方到場逮捕張男，訊後依強盜未遂罪嫌送辦，並經檢方聲押獲准。

據了解，張男（41歲）有多起搶奪、竊盜前科，在交友軟體認識鄧女（31歲），兩人去年11月30日相約在高雄火車站見面，過不久就前往附近賓館續聊，但當兩人進到房間，張男就持刀稱要搶錢，並將鄧女以手銬銬在床頭，鄧女趕緊大聲呼救。